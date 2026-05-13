Dynatrace en baisse ; recul du résultat net au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mai - ** L'action de la société de logiciels d'IA Dynatrace DT.N recule de 4,5% à 37,46 $ dans un marché pré-ouverture volatil

** DT annonce un bénéfice net de 17,4 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 39,3 millions de dollars pour la même période l'année dernière

** La société indique que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre a augmenté de 19% pour atteindre 532 millions de dollars, dépassant les estimations moyennes des analystes de 520,7 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait perdu environ 9% depuis le début de l'année