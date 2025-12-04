 Aller au contenu principal
DWS va gérer 1 milliard pour un family office de Doha
information fournie par Agefi Asset Management  04/12/2025 à 08:15

La banque allemande Deutsche Bank et sa société de gestion DWS se sont associés avec Al Mirqab Capital, family office privé basé à Doha, pour un mandat d’un milliard d’euros d’investissements dans des entreprises allemandes. Un protocole d’accord pour un partenariat sur le long terme a été signé le 27 novembre.

Ce mandat se concentrera sur des investissements visant à soutenir la transformation de l’économie allemande et européenne à travers une variété de secteurs, dont l’énergie, le transport, la défense, l'éducation, les télécommunications, ainsi que la technologie et l’innovation.

DWS agira en tant que gestionnaire d’investissement, « mettant à profit son expertise en infrastructures, immobilier, prêts directs et finance basée sur des actifs, ainsi que ses vastes capacités de sourcing et d’origine en étroite coopération avec la branche Corporate Bank et Investment Bank de Deutsche Bank », note un communiqué.

« En tant que plus grande économie d’Europe et puissance industrielle mondiale, l’Allemagne se trouve à l’avant-garde d’une renaissance remarquable des investissements. Notre engagement envers l’Allemagne reflète notre forte conviction dans son rôle clé pour favoriser l’innovation, la durabilité et la résilience économique, en particulier à ce moment critique pour l’Europe (…) . », a commenté S.E Sheikh Mohammed bin Hamad Al Thani, PDG d’Al Mirqab Capital.

