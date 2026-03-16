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DWS prend une participation dans une filiale de Nippon Life en Inde
information fournie par Zonebourse 16/03/2026 à 13:20

À la suite de la signature d'un protocole d'accord non contraignant en novembre dernier, DWS annonce avoir signé des accords en vue d'investir dans Nippon Life India AIF Management Limited (NIAIF), une filiale de Nippon Life India Asset Management Ltd (NAMI).

Par la souscription à des actions nouvellement émises, le gestionnaire d'actifs allemand détiendra une participation de 40% dans NIAIF, officialisant ainsi son rôle d'actionnaire minoritaire et de partenaire stratégique dans le développement des capacités d'investissement alternatives axées sur l'Inde.

DWS et NAMI entendent développer cette coentreprise afin qu'elle devienne une "plateforme d'investissements alternatifs de premier plan et évolutive, permettant aux investisseurs indiens comme internationaux de participer aux opportunités de croissance à long terme du marché indien des investissements alternatifs".

NIAIF se trouve encore à un stade précoce de développement et a, à ce jour, constitué un portefeuille de produits alternatifs couvrant le crédit privé, les actions cotées, l'immobilier et le capital-risque. Dans le cadre de cette coentreprise, cette offre devrait être encore élargie et son accès étendu aux investisseurs offshore .

La finalisation de la transaction, dont les termes financiers ne sont pas précisés, demeure soumise à l'obtention des autorisations réglementaires requises ainsi qu'à la satisfaction d'autres conditions liées à l'activité.

Outre la participation convenue dans NIAIF, DWS et NAMI poursuivent une collaboration stratégique portant sur le développement et le lancement de solutions d'investissement passives, ainsi que sur un accord global de distribution des stratégies indiennes gérées activement via le réseau de distribution international de DWS.

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