DWS Group soutenu par un relèvement de broker à l'achat

(Zonebourse.com) - DWS Group gagne 2,2% à 77,5 EUR à Francfort, aidé par des propos favorables de Jefferies, qui relève sa recommandation à "achat" sur le titre du gestionnaire d'actifs allemand, avec un objectif de cours de 90 EUR.
"La réforme de l'épargne en Allemagne élargit l'ensemble des opportunités à moyen terme de DWS", estime le broker américain, qui voit aussi le groupe comme un bénéficiaire de la réforme des retraites et du programme d'infrastructures de 500 MdsEUR dans son pays.
"La monétisation devrait s'intensifier à partir de 2027, avec plusieurs leviers restant dépendants de l'exécution. Cependant, cela devrait améliorer la qualité de la croissance organique de DWS", juge Jefferies, dont les estimations de BPA pour 2026-2028 dépassent le consensus de 7% à 8%.
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