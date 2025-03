DWS dévoile un ETF à maturité sur les obligations high yield libellées en euros

Pour offrir une plus grande flexibilité, la maturité cible de l'ETF sera "reportée" dans le futur. " Cela signifie que cet ETF ne sera pas liquidé à la fin de sa période en septembre 2027 et que les actifs du fonds ne seront pas versés aux actionnaires ", explique le gestionnaire d'actifs. A cette échéance, les actifs du fonds seront réinvestis dans des obligations ayant une maturité d'environ trois ans.

(AOF) - DWS a annoncé le lancement de l'Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield Ucits ETF. Il réplique l'indice iBoxx EUR Liquid High Yield 2027 3-Year Rolling Index, qui comprend environ 80 obligations d'entreprises liquides à haut rendement libellées en euros. Toutes les obligations de l'indice ont une date de maturité initiale comprise entre le 1er octobre 2026 et le 30 septembre 2027.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.