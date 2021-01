DWS amende sa politique concernant les rachats massifs de parts dans ses fonds

(NEWSManagers.com) - DWS, le gestionnaire d'actifs de Deutsche Bank, va appliquer une nouvelle politique concernant le rachat de parts des fonds de sa Sicav luxembourgeoise DWS Funds représentant plus de 10% de la valeur liquidative d'un compartiment. Selon un avis aux actionnaires publié le 30 décembre et consulté par NewsManagers, ces nouvelles règles vont entrer en vigueur à compter du 31 janvier 2021.

DWS a ainsi reformulé le paragraphe concernant les rachats des parts de ses fonds dans le prospectus de sa Sicav: " Le conseil d' administration est en droit de reporter des rachats massifs d' actions dans l' attente que des actifs correspondants du compartiment concerné puissent être vendus. Sont en principe considérés comme rachats massifs les ordres de rachat d' une valeur supérieure à 10 % de la valeur liquidative d' un compartiment. Le conseil d' administration n' est pas contraint d' exécuter des ordres de rachat si l' ordre en question concerne des actions d' une valeur supérieure à 10 % de la valeur liquidative nette d' un compartiment. Le conseil d' administration se réserve le droit, tout en tenant compte du principe voulant que tous les actionnaires soient traités sur un pied d' égalité, de renoncer aux montants minimums de rachat (si prévus)."

Pour " assurer un traitement juste et équitable" des actionnaires de ses fonds, DWS indique que le conseil d' administration peut décider de reporter intégralement toutes les demandes de rachat à un autre jour dans un délai n'excédant pas plus de 15 jours ouvrés si elles lui parviennent un jour d'évaluation de valeur liquidative d'un fonds et si elles dépassent 10% de la valeur liquidative nette d' un compartiment.

" Le jour d'évaluation différé sera défini par le conseil d'administration en tenant compte, entre autres, du profil de liquidité du compartiment concerné et des conditions boursières en vigueur. En cas de report, les demandes de rachat enregistrées pour le jour d'évaluation initial seront traitées sur la base de la valeur liquidative de l' action le jour d'évaluation différé. Toutes les demandes de rachat enregistrées pour le jour d'évaluation initial seront intégralement traitées le jour d'évaluation différé. Les demandes enregistrées pour le jour d' évaluation initial sont traitées en priorité par rapport aux demandes enregistrées pour les jours d' évaluation suivants" , précise encore DWS.