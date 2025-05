DWS affiche une collecte record au premier trimestre 2025

Au premier trimestre 2025, DWS a enregistré une collecte nette totale de 19,9 milliards d’euros, ce qui constitue un nouveau record, selon la société de gestion allemande qui publie ses résultats trimestriels ce 29 avril. Hors services de conseil et produits monétaires, la collecte s’est élevée à 11,7 milliards d’euros, contre 14,4 milliards d’euros au dernier trimestre 2024. Cela a notamment été porté par des flux importants dans la gestion passive, à hauteur de 12,7 milliards d’euros, notamment dans les ETF Xtrackers.

Les encours totaux de DWS sont ressortis à 1.010 milliards d’euros, soit un niveau stable par rapport aux 1.012 milliards de la fin 2024 et aux 941 milliards de la fin du premier trimestre 2024.

Dans ce contexte, le gestionnaire allemand a vu ses revenus augmenter de 15?% sur un an, à 753 millions d’euros. Sur le trimestre, la hausse a été de 3?%. Dans le même temps, les coûts ont été réduits de 6?% sur un an, à 469 millions d’euros (-1?% sur le trimestre). Au total, le bénéfice avant impôts a grimpé de 36?% sur un an, à 284 millions d’euros (+10?% sur le trimestre). Le bénéfice net est ressorti à 199 millions d’euros (+37?% sur un an). Le coefficient d’exploitation s’est inscrit quant à lui à 62,2?%, en baisse de 5,7 points sur un an. Son objectif pour 2025 est d’atteindre 59?%.

Le premier trimestre 2025 a aussi été marqué par la conclusion de l’enquête du parquet de Francfort sur les pratiques ESG de DWS . Reconnue coupable d’écoblanchiment, la société de gestion a dû s’acquitter d’une amende de 25 millions d’euros. Mais DWS précise que cela n’a eu aucun impact sur les résultats financiers du premier trimestre, la société ayant déjà passé des provisions adéquates.

Laurence Marchal