dw--MISE A JOUR 1-L'autorité de régulation américaine cherche à contourner le gouvernement indien pour assigner Adani à comparaître

L'Inde a invoqué des questions de procédure pour refuser les demandes de la SEC

L'affaire Adani est l'affaire américaine la plus médiatisée contre un conglomérat indien

Le groupe Adani a déclaré que les allégations étaient infondées

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a demandé à un tribunal américain de l'aider à assigner le milliardaire indien Gautam Adani et le dirigeant du groupe Sagar Adani pour une fraude présumée et un système de corruption de 265 millions de dollars, selon des documents déposés. Selon la SEC, l'Inde a précédemment refusé ses deux demandes procédurales pour signifier les citations à comparaître dans le cadre de l'affaire civile. Dans le cadre d'une affaire judiciaire très médiatisée aux États-Unis impliquant un conglomérat indien, la SEC tente depuis l'année dernière d'envoyer des citations à comparaître au fondateur du groupe Adani, Gautam Adani, et à son neveu Sagar.

Le groupe Adani a qualifié ces allégations de "sans fondement" et a déclaré qu'il utiliserait "tous les recours juridiques possibles" pour se défendre. Il n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters concernant le dernier dépôt auprès de la SEC, daté du 21 janvier. L'envoi d'une citation à comparaître est souvent une procédure de routine, mais la SEC a déclaré que le ministère indien de la justice avait refusé deux demandes d'envoi de ses citations à comparaître aux Adanis. L'autorité de régulation a demandé à un juge de l'autoriser à signifier les citations à comparaître aux avocats des Adanis basés aux États-Unis et à envoyer des copies par courrier électronique aux Adanis. Les règles de procédure civile américaines autorisent cette méthode de signification, a déclaré la SEC. "Étant donné que les défendeurs sont au courant de ce litige, comme en témoignent les déclarations publiques, les documents réglementaires et le recours à un avocat américain, l'envoi d'un courrier électronique à leur adresse professionnelle constituera une notification efficace", a ajouté la SEC. Le ministère indien de la justice n'a pas non plus répondu immédiatement à une demande de Reuters visant à obtenir un commentaire sur le dernier dépôt. Il a précédemment décrit la question comme une question juridique entre les entreprises privées et les États-Unis.

PROJET PRÉSUMÉ DE CORRUPTION DE FONCTIONNAIRES INDIENS

En novembre 2024, les autorités américaines ont accusé des cadres du groupe Adani d'avoir participé à un système de versement de pots-de-vin à des fonctionnaires indiens pour l'achat d'électricité produite par Adani Green Energy ADNA.NS , une unité du groupe Adani. La SEC a déposé une plainte civile contre Gautam Adani et Sagar Adani, qui est distincte de l'acte d'accusation du ministère américain de la justice contre les Adani et plusieurs autres accusés. L'affaire du ministère de la justice reste ouverte, comme le montrent les archives judiciaires.

La plainte de la SEC indique que les dirigeants ont également trompé les investisseurs américains en leur fournissant des informations sur les pratiques de la société en matière de lutte contre la corruption.

Les deux refus de l'Inde de signifier la citation à comparaître, selon le dossier de la SEC, étaient fondés sur des raisons procédurales, telles que les exigences en matière de signature et de sceau, dont aucune n'est nécessaire pour les citations à comparaître envoyées à des personnes dans un autre pays en vertu des traités internationaux de la Convention de La Haye.

Dans son deuxième rejet, en décembre de l'année dernière, le dossier judiciaire a ajouté que le ministère indien de la justice semblait émettre des doutes quant à l'autorité de la SEC à demander la signification d'une citation à comparaître.

"Ces réponses démontrent qu'il est peu probable que d'autres tentatives par le biais de la Convention de La Haye aboutissent", indique le dossier de la SEC. Les relations entre l'Inde et les États-Unis se sont détériorées à la suite de l'imposition de droits de douane par le président américain Donald Trump.