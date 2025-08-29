information fournie par Reuters • 29/08/2025 à 13:01

DuPont vend son activité Aramides à Arclin pour 1,8 milliard de dollars

DuPont DD.N a annoncé vendredi qu'il allait vendre son activité Aramides à Arclin pour 1,8 milliard de dollars.