DuPont se fixe des objectifs à moyen terme
information fournie par Zonebourse 18/09/2025 à 15:08
Il anticipe ainsi 3-4% de croissance organique des ventes en moyenne annuelle, une amélioration de 150 à 200 points de base de sa marge d'EBITDA opérationnel et une croissance annuelle moyenne du BPA ajusté de 8 à 10% (hors déploiement des free cash-flow excédentaires).
'DuPont entre dans un nouveau chapitre en tant qu'entreprise multi-industrielle plus simplifiée, agile et performante. Nous sommes bien placés pour générer une croissance rentable', affirme son CEO Lori Koch.
Le groupe de chimie revoit en outre ses prévisions pour 2025 afin de tenir compte de l'impact des activités abandonnées : il vise désormais des revenus d'environ 6,865 milliards de dollars et un EBITDA opérationnel de l'ordre de 1,575 MdUSD.
