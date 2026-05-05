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DuPont revoit à la hausse ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour 2026 et dépasse les estimations du premier trimestre ; le cours de l'action progresse
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action du fabricant de matériaux industriels DuPont DD.N progresse de 5,1 % à 47,76 $ avant l'ouverture du marché

** DD relève ses prévisions annuelles de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires, après avoir dépassé les estimations de bénéfice du premier trimestre, grâce à des hausses de prix et aux gains tirés de la vente de son activité Aramids, spécialisée dans la production de Kevlar

** DuPont relève ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 2,35 et 2,40 dollars par action, contre une fourchette précédente de 2,25 à 2,30 dollars

** La société table désormais sur un chiffre d'affaires annuel compris entre 7,16 et 7,26 milliards de dollars, contre une prévision antérieure de 7,08 à 7,14 milliards de dollars

** DD affiche un bénéfice ajusté de 55 cents par action pour le premier trimestre, contre une estimation des analystes de 48 cents par action – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, DD affichait une hausse d'environ 13 % depuis le début de l'année

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