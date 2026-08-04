DuPont revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse de son activité dans le secteur de l'eau ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification du chapeau, ajout des données boursières et du commentaire d'analyste aux paragraphes 1 et 6) par Pooja Menon

DuPont DD.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, pénalisé par la faiblesse de son activité dans le secteur de l'eau au Moyen-Orient et parune baisse des gains de change, ce qui a entraîné une chute de près de 5 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse, malgré des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et des prévisions de bénéfices annuels revues à la hausse.

Le fabricant de matériaux industriels table désormais sur un chiffre d’affaires net compris entre 7,16 et 7,19 milliards de dollars pour 2026, contre une prévision précédente de 7,16 à 7,22 milliards de dollars.

DuPont s'est appuyé sur des hausses de prix, des gains de productivité et des mesures d'allocation du capital, notamment la scission de son activité électronique, la réduction de la dette et les rachats d'actions, afin de compenser la faiblesse de la demande sous-jacente sur certaines parties du marché des produits chimiques.

La directrice financière, Antonella Franzen, a déclaré que la vigueur persistante des marchés finaux de la santé, de l’eau industrielle et de l’aérospatiale devrait générer une croissance organique du chiffre d’affaires comprise entre 5 % et 6 % au second semestre.

Les analystes de J.P. Morgan ont estimé que l’incertitude pesant sur l’activité « eau » devrait persister au second semestre, même si la société table sur une accélération de la croissance organique, et s’attendent à ce que le titre affiche une évolution mitigée mardi.

DuPont a relevé ses prévisions de bénéfice de base ajusté pour 2026, les portant à une fourchette comprise entre 1,75 milliard et 1,77 milliard de dollars, contre une fourchette précédente de 1,73 milliard à 1,76 milliard de dollars.

La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 7,17 et 7,32 dollars, contre une prévision antérieure de 7,02 à 7,16 dollars. DuPont a précisé que cette fourchette avait été révisée afin de tenir compte de son regroupement d’actions à raison de 1 pour 3 , qui a pris effet en juin.

Le chiffre d’affaires net de son segment « Santé et technologies de l’eau » a progressé de près de 5 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 856 millions de dollars, tandis que celui du segment « Activités industrielles diversifiées » a augmenté de 3,3 %, à 963 millions de dollars.

La société, dont le siège se trouve à Wilmington, dans le Delaware, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,88 dollar par action pour le trimestre clos le 30 juin, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 1,76 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.