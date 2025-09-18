DuPont : révision à la baisse de ses prévisions de ventes 2025

(AOF) - DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant à la baisse ses prévisions de ventes antérieures (12,85 milliards de dollars) en raison de la scission prévue de sa division électronique et la cession de son activité Aramids. Pour le troisième trimestre, la firme américaine réduit le bpa à 1,06 dollar contre 1,15 dollar attendu.
