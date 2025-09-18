 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,42
+0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

DuPont : révision à la baisse de ses prévisions de ventes 2025
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:35

(AOF) - DuPont, fabricant de matériaux industriels, a annoncé prévoir un chiffre d'affaires net d'environ 6,87 milliards de dollars pour 2025, révisant à la baisse ses prévisions de ventes antérieures (12,85 milliards de dollars) en raison de la scission prévue de sa division électronique et la cession de son activité Aramids. Pour le troisième trimestre, la firme américaine réduit le bpa à 1,06 dollar contre 1,15 dollar attendu.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
76,810 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank