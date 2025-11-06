 Aller au contenu principal
DuPont relève son objectif d'Ebitda pour 2025, mais plus prudent sur le C.A.
information fournie par Zonebourse 06/11/2025 à 14:13

DuPont a relevé jeudi son objectif de bénéfice opérationnel pour 2025, une annonce qui était toutefois plus que contrebalancée par une révision à la baisse de sa prévision de chiffre d'affaires annuel, ce qui se traduisait par une baisse du titre du groupe chimique américains dans les transactions d'avant-Bourse à Wall Street.

Le groupe basé à Wilmington (Delaware) prévoit désormais de dégager un résultat d'exploitation (Ebitda) de l'ordre de 1,6 milliard de dollars cette année, à comparer avec une précédente projection située autour de 1,575 milliard.

DuPont, qui détient notamment la marque Kevlar, a cependant abaissé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice, anticipant désormais des revenus annuels de l'ordre de 6,84 milliard de dollars, et non plus de 6,865 milliards.

Sur le troisième trimestre, son chiffre d'affaires s'est accru de 7% à 3,1 milliards de dollars, dont une croissance organique de 6%, sous l'effet notamment de ses activités dans la santé et l'assainissement de l'eau, pour un résultat d'exploitation (Ebitda) en hausse de 6% à 840 millions de dollars.

L'entreprise, qui est en train de se séparer de ses métiers liés à l'électronique, a par ailleurs indiqué vouloir soigner la rémunération de ses actionnaires avec la mise en oeuvre d'un nouveau plan de rachat de titres pouvant atteindre deux milliards de dollars, dont 500 millions de dollars seront débloqués en mode accéléré.

Doit s'ajouter à ce montant un dividende trimestriel de 0,20 dollar par action, conformément à l'objectif de distribution compris entre 35% et 45% que s'était fixé le groupe.

En dépit de ces nouvelles positives, le titre, qui a grimpé de 45% au cours des six derniers mois, était indiqué en repli de plus de 4% jeudi en préouverture.

Valeurs associées

DUPONT DE NEMOURS
39,600 USD NYSE 0,00%
