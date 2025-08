DuPont: objectif annuel relevé après un bon deuxième trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2025 à 14:33









(Zonebourse.com) - DuPont a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu et a relevé dans la foulée son objectif annuel, ce qui provoquait une nette hausse de son action en avant-Bourse.



Le groupe chimique américain a dégagé au deuxième trimestre un bénéfice issu des opérations poursuivies de 238 millions de dollars, soit 54 cents par action, contre 176 millions, ou 40 cents par titre, un an auparavant.



Hors exceptionnels, le bénéfice par action ajusté ressort à 1,12 dollar, alors que les analystes financiers anticipaient en moyenne 1,06 dollar.



Le chiffre d'affaires de Dupont affiche lui une hausse de 3% à 3,26 milliards dollars, contre 3,24 milliards attendus par les spécialistes.



DuPont - qui prévoit de procéder à la scission de sa branche de produits chimiques pour l'électronique Qnity le 1er novembre - a relevé sa prévision de bénéfice par action pour 2025 autour de 4,40 dollars, alors que les analystes tablaient jusqu'ici sur un bénéfice par action de 4,30 dollars.



L'action DuPont - dont les procédés sont notamment utilisés dans les transports, la construction, le traitement de l'eau, la santé et les équipements de sécurité, gagnait plus de 5% en cotation avant-Bourse. Le titre a pour l'instant perdu 7% depuis le début de l'année.





