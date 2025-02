DuPont: croissance de 30% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 13:23









(CercleFinance.com) - DuPont de Nemours publie un BPA ajusté en croissance de 30% à 1,13 dollar et un EBITDA opérationnel en hausse de 13% à 807 millions de dollars, soit une marge en amélioration de 1,4 point à 26,1%, au titre de son quatrième trimestre 2024.



A 3,09 milliards de dollars, les revenus du groupe de chimie ont progressé de 7%, en données totales comme en organique, avec une croissance de 8% des volumes portée notamment par une forte demande sur les marchés finaux de l'électronique.



Dépassant ainsi sur l'année 2024 ses objectifs affichés il y a trois mois, DuPont indique viser pour 2025 un BPA ajusté de 4,30 à 4,40 dollars, un EBITDA opérationnel de 3,325 à 3,375 milliards de dollars, et des revenus de 12,8 à 12,9 milliards.





Valeurs associées DUPONT DE NEMOURS 76,25 USD NYSE 0,00%