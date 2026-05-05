Duolingo recule en raison de perspectives de croissance plus modérées, malgré un trimestre solide

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 mai - ** L'action de la plateforme d'apprentissage des langues Duolingo DUOL.O recule de 12,5 % à 96,49 $ avant l'ouverture du marché ** La société affiche de solides résultats pour le premier trimestre, mais laisse entrevoir une trajectoire de croissance plus modérée, car elle privilégie l'engagement des utilisateurs et l'amélioration des produits plutôt que la monétisation à court terme

** J.P. Morgan relève son objectif de cours de 2 $ à 94 $ et maintient sa position “neutre”

** La société de courtage estime que, dans l'ensemble, “2026 reste une année d'investissement, car DUOL donne la priorité à la croissance de sa base d'utilisateurs, ce qui, selon nous, devrait améliorer fondamentalement l'échelle d'utilisateurs et la monétisation à moyen terme”

** La société a dépassé les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, grâce à une croissance de 21 % du nombre d'abonnés payants

** Vingt-cinq analystes attribuent en moyenne la note “conserver” au titre; objectif de cours médian de 100 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture de la veille, le titre avait chuté de près de 37 % depuis le début de l'année