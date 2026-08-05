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Duolingo déçoit avec ses prévisions de chiffre d'affaires malgré une forte croissance des utilisateurs
information fournie par Zonebourse 05/08/2026 à 22:35
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Duolingo a publié des perspectives de chiffre d'affaires légèrement inférieures aux attentes pour le troisième trimestre, éclipsant des résultats solides en matière de croissance des utilisateurs. Le groupe continue de privilégier l'engagement et la fidélisation de sa communauté plutôt qu'une monétisation plus rapide.

Au deuxième trimestre, Duolingo a enregistré un chiffre d'affaires de 298,5 millions de dollars, en hausse de 18% sur un an et supérieur aux attentes du marché. Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens a progressé de 23%, à 58,7 millions, dépassant les prévisions des analystes, tandis que le bénéfice opérationnel ajusté a également fait mieux que prévu. En revanche, le nombre d'abonnés payants est ressorti légèrement en dessous du consensus et les prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre, fixées à environ 302 millions de dollars, sont restées inférieures aux 304 millions attendus, entraînant une baisse de plus de 10% du titre après la clôture de Wall Street.

Le groupe poursuit une stratégie privilégiant la croissance de sa base d'utilisateurs plutôt que la maximisation des revenus à court terme. Son directeur général, Luis von Ahn, estime que les utilisateurs actifs quotidiens devraient continuer de progresser de plus de 20% jusqu'à la fin de l'année grâce à l'amélioration des produits, à une meilleure fidélisation et aux efforts marketing. L'entreprise a également bénéficié du succès de fonctionnalités alimentées par l'intelligence artificielle, comme Video Call, ainsi que d'une campagne "Streak Revival" qui a permis de réactiver des millions d'utilisateurs inactifs.

Duolingo souligne par ailleurs que la baisse des coûts de l'intelligence artificielle a contribué à améliorer sa marge brute, notamment grâce à l'utilisation croissante de modèles open source pour certaines fonctionnalités. Si le groupe a confirmé ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'exercice, il indique que sa priorité reste d'améliorer durablement l'expérience d'apprentissage et la fidélité de ses utilisateurs afin d'atteindre à terme l'objectif de 100 millions d'utilisateurs actifs quotidiens.

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