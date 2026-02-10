Duke Energy prévoit une progression de son bénéfice en 2026 portée par la demande d'électricité
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 15:34
Pour l'exercice 2026, Duke Energy table sur un bénéfice compris entre 6,55 et 6,80 dollars par action, contre 6,31 dollars en 2025. Cette prévision traduit l'impact positif d'une demande d'électricité robuste, dans un contexte où l'Agence américaine d'information sur l'énergie anticipe des niveaux records de consommation en 2026. Le point médian de la fourchette reste toutefois légèrement inférieur aux attentes des analystes, qui tablaient en moyenne sur 6,70 dollars par action selon LSEG. Le groupe vise une croissance annuelle du bénéfice par action comprise entre 5% et 7% jusqu'en 2030.
Afin de répondre à cette hausse attendue de la demande, Duke Energy étudie l'ajout de grands réacteurs nucléaires à son parc et la prolongation de la durée de vie de certaines centrales à charbon, notamment dans les Carolines. Ces options s'inscrivent dans un plan énergétique de long terme appuyé par d'importants investissements réglementés. Le groupe met en avant une demande contractée issue des secteurs de l'intelligence artificielle et de l'industrie de pointe pour soutenir sa trajectoire de croissance.
Au titre du trimestre clos fin décembre, Duke Energy a enregistré un bénéfice de 1,50 dollar par action, dépassant légèrement les prévisions des analystes. Le bénéfice de la division électricité et infrastructures s'est établi à 1,21 milliard de dollars, stable sur un an, tandis que l'activité gaz et infrastructures a progressé de 22% à 230 millions de dollars. Duke Energy dessert environ 8,6 millions de clients électricité et 1,7 million de clients gaz naturel dans plusieurs États du Midwest et du Sud-Est des États-Unis.
Le titre reculait de 0,6% mardi matin à Wall Street dans les premiers échanges. Il avance de 4,8% sur les 12 mois écoulés.
