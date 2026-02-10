Duke Energy porte son plan quinquennal de dépenses d'investissement à 103 milliards de dollars, alors que davantage de centres de données américains signent des contrats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture de l'ensemble du document pour se concentrer sur le plan d'investissement géant, ajout de citations et de détails du directeur général) par Tanay Dhumal et Laila Kearney

Duke Energy DUK.N a augmenté son plan de dépenses sur cinq ans pour l'infrastructure électrique à 103 milliards de dollars, soit une augmentation de 18 % par rapport à la dernière itération de ce qui est devenu le plus grand plan de dépenses d'investissement pour une compagnie d'électricité réglementée américaine, a déclaré la société mardi.

Les compagnies d'électricité américaines renforcent leurs plans de dépenses à des niveaux record, alors que les prévisions de demande d'électricité du pays augmentent après des décennies de stagnation, la croissance étant stimulée par la prolifération des centres de données à forte consommation d'énergie de l'industrie technologique. La demande d'électricité aux États-Unis devrait atteindre un niveau record en 2026, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie (U.S. Energy Information Administration). Duke, lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats, a déclaré avoir signé des accords de service électrique pour 1,5 gigawatt de nouveaux centres de données depuis l'annonce des résultats du troisième trimestre, ce qui porte à 4,5 gigawatts le total de ses contrats de fourniture d'électricité aux entrepôts de serveurs.

L'entreprise a déclaré qu'elle avait en réserve 9 gigawatts de demande viable pour des centres de données. Un gigawatt est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers.

Alors que les entreprises de services publics augmentent les dépenses prévues pour les centrales électriques, les câbles et autres infrastructures électriques afin de répondre à la demande croissante, l'augmentation des factures d'électricité des clients suscite de plus en plus d'inquiétudes.

Duke a déclaré qu'elle utilisait des crédits d'impôt et déployait des conditions contractuelles spéciales pour tenter de réduire les coûts pour les clients ordinaires.

"L'accessibilité financière est un sujet qui préoccupe tout le monde", a déclaré Harry Sideris, directeur général de Duke. "Ce n'est pas seulement le prix de l'électricité qui préoccupe les gens, mais aussi les prix du logement, des soins de santé et de l'alimentation. Il s'agit donc bien d'un sujet de discussion"

Les compagnies d'électricité de Duke Energy desservent 8,6 millions de clients, principalement dans les Carolines, ainsi qu'en Floride, dans l'Indiana, dans l'Ohio et dans le Kentucky. Ses services de gaz naturel desservent 1,7 million de clients dans les Carolines, le Tennessee, l'Ohio et le Kentucky.

Duke, qui a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2025, prévoit désormais un bénéfice ajusté de 6,55 à 6,80 dollars par action pour 2026, contre 6,31 dollars l'année dernière.

Cependant, le point médian de la prévision est inférieur aux attentes de Wall Street de 6,70 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société basée à Charlotte, en Caroline du Nord, a également affiché un bénéfice ajusté de 1,50 dollar par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, dépassant les estimations de 1 cent par action.