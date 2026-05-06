Duke Energy maintient ses objectifs de BPA pour l'exercice 2026
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:30
"La progression du BPA publié au premier trimestre 2026 a été portée par le recouvrement des investissements dans les infrastructures destinés à servir de manière fiable les clients dans les zones de croissance, ainsi que par une météo favorable. Ces éléments ont été partiellement compensés par la hausse des charges d'exploitation et de maintenance, incluant les coûts liés aux tempêtes, ainsi que par une augmentation des dotations aux amortissements liée à la croissance de la base d'actifs", relève Duke Energy.
Le chiffre d'affaires opérationnel sur ce premier trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 9,18 MdsUSD, contre 8,25 MdsUSD lors de la même période correspondante à l'exercice précédent.
Le résultat d'exploitation a aussi progressé de 16,3% sur un an à 2,725 MdsUSD.
Suite à cette publication trimestrielle, Duke Energy réaffirme ses prévisions de bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2026. Il est toujours attendu entre 6,55 et 6,80 USD.
De plus, le BPA ajusté devrait croître à un taux annuel entre 5 et 7% à long terme jusqu'en 2030 (sur la base du point médian de 6,30 USD pour 2025). La direction est aussi confiante quant à sa capacité à atteindre la moitié supérieure de cette fourchette à partir de 2028.
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