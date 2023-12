Duke Energy déconnecte les batteries CATL de la base du corps des Marines pour des raisons de sécurité

(Ajout d'un contexte et de citations après le paragraphe 7) par Michael Martina

La société américaine de services publics Duke Energy adéclaré mercredi qu'elle avait déconnecté les grandes batteries fabriquées par la société chinoise CATL 300750.SZ de la base du Corps des Marines de Caroline du Nord, Camp Lejeune, après que des législateurs et des experts ont exprimé leurs inquiétudes quant aux liens étroits du fournisseur de batteries avec le Parti communiste chinois au pouvoir.

Un certain nombre de législateurs républicains et démocrates ont tiré la sonnette d'alarme au sujet des menaces potentielles pour la sécurité que représentent les batteries de stockage chinoises, estimant que les États-Unis risquent de créer une dépendance critique à l'égard de leur principal rival pour les dispositifs qui peuvent présenter des vulnérabilités cybernétiques et mettre en péril les réseaux énergétiques.

Duke Energy a utilisé les batteries CATL dans ses installations louées à Camp Lejeune, selon un communiqué de presse publié en avril. Cela a suscité des critiques de la part d'un groupe de plus de deux douzaines de législateurs républicains menés par le sénateur Marco Rubio, qui a écrit la semaine dernière au secrétaire à la défense Lloyd Austin pour lui demander d'"annuler immédiatement" l'installation des batteries.

Duke Energy a depuis rencontré des législateurs, dont le représentant de Caroline du Nord Greg Murphy, à ce sujet.

"Certaines préoccupations concernant ce projet ont été soulevées et, en conséquence, Duke Energy a déconnecté ces batteries pendant que nous nous efforçons de répondre à ces questions", a déclaré l'entreprise à Reuters dans un communiqué.

Elle a toutefois ajouté que le système avait été conçu dans un souci de "sécurité" et que les batteries "n'étaient en aucun cas connectées au réseau de Camp Lejeune ou à d'autres systèmes"

La société n'a pas précisé quand les batteries ont été déconnectées ni combien de temps elles resteraient hors ligne.

Le ministère américain de la défense et CATL n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Liu Pengyu, porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington, a déclaré que la Chine "s'oppose toujours à ce que les États-Unis politisent la coopération en matière de commerce et d'investissement"

"La Chine prendra les mesures nécessaires pour sauvegarder fermement les droits et les intérêts légitimes des entreprises chinoises", a déclaré M. Liu.

INQUIÉTUDES CONCERNANT LES BATTERIES CHINOISES

Le déploiement de tels systèmes de stockage d'énergie par batterie à l'échelle des services publics (BESS) augmente rapidement aux États-Unis à mesure que les sources d'énergie renouvelable sont mises en service. Une grande partie de cette capacité proviendra probablement de fournisseurs chinois, qui sont des leaders dans cette technologie et peuvent bénéficier des crédits d'impôts américains sur les énergies renouvelables.

En novembre, les sénateurs démocrates Mark Warner et Joe Manchin ont exhorté le ministère de l'énergie à donner la priorité aux technologies de stockage de l'énergie développées aux États-Unis face au "quasi-monopole" de la Chine en matière de production de batteries, qui, selon eux, pose des "problèmes importants de défense et de sécurité économique"

"Déconnecter les systèmes soutenus par le Parti communiste chinois est une question de bon sens, surtout lorsqu'il s'agit de sécuriser nos bases militaires", a déclaré M. Rubio à Reuters à la suite de la déclaration de Duke Energy.

Selon les experts, ces systèmes nécessitent de fréquentes opérations à distance et les équipements de télécommunications connectés aux batteries pourraient être vulnérables à des tentatives de piratage.

Un rapport du ministère de l'énergie d'octobre 2022 a mis en évidence les risques associés aux systèmes de stockage par batterie connectés au réseau, avertissant que les attaquants se sont tournés vers les fournisseurs de matériel et de logiciels, cherchant à "ajouter des capacités de porte dérobée qui permettent un accès et un contrôle non autorisés"

Dans le pire des cas, les experts affirment que des attaques coordonnées pourraient mettre hors service les réseaux d'énergie. Dans son évaluation des menaces pour 2023, la communauté du renseignement américain indique que la Chine est probablement capable de lancer des cyberattaques( ) qui perturberaient les services d'infrastructure essentiels aux États-Unis, dans le but de provoquer une panique sociale et d'entraver le déploiement des forces américaines en période de conflit.

Craig Singleton, spécialiste de la Chine à la Foundation for Defense of Democracies, a averti dans un rapport publié en octobre que le fondateur et principal actionnaire de CATL, Zeng Yuqun, est étroitement lié au parti communiste chinois au pouvoir et qu'il est vice-président de la All-China Federation of Industry and Commerce, un groupe commercial relevant du United Front Work Department du parti, qui met en œuvre l'ordre du jour de Pékin à l'étranger.

"Les liens de l'entreprise et de ses dirigeants avec le parti-État chinois constituent des canaux structurés par lesquels Pékin peut exercer une influence et un contrôle sur le personnel, les opérations et les données de l'entreprise", a déclaré M. Singleton.

Le représentant républicain Austin Scott a demandé l'insertion d'une disposition dans le projet de loi sur les dépenses de défense pour 2024 qui interdirait au Pentagone d'acheter ou d'utiliser la technologie des batteries fabriquées par CATL et d'autres fournisseurs chinois.

CATL a annoncé des contrats de fourniture de batteries pour des projets énergétiques commerciaux dans tout le pays, y compris au Texas et au Nevada.

Mike Casey, directeur du National Counterintelligence and Security Center (NCSC), qui coordonne les menaces à la sécurité avec le secteur privé américain, a déclaré que les entreprises devraient y réfléchir à deux fois avant d'installer des batteries chinoises.

"Nous encourageons les compagnies d'électricité intéressées par l'utilisation de ces systèmes industriels de stockage d'énergie par batterie en provenance de Chine à ne pas se contenter des économies à court terme qu'elles pourraient réaliser, mais à prendre en compte les vulnérabilités potentielles à long terme et les moyens de les atténuer, ce qui pourrait s'avérer plus coûteux", a déclaré M. Casey à l'agence Reuters.