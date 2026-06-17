Duffy, directeur de longue date de CME, quitte ses fonctions ; Fitzpatrick devient la première femme directrice générale

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* CME nomme Fitzpatrick, une cadre de l'entreprise, au poste de directrice générale

* Duffy deviendra président exécutif le 1er mars

* Le cours de l'action CME recule après l'annonce de la passation de pouvoir

* On attribue à Duffy le mérite d'avoir transformé CME en un géant des produits dérivés

(Refonte de l'article et ajout d'informations sur Duffy) par Manya Saini, Arasu Kannagi Basil, Anirban Sen et Ann Saphir

Terry Duffy, dirigeant de longue date du CME Group CME.O qui a remodelé la Bourse de produits dérivés grâce à deux fusions majeures, prévoit de quitter ses fonctions pour céder la place à Lynne Fitzpatrick, une collaboratrice de longue date, qui deviendra la première femme directrice générale de l’entreprise. Cette transition à la tête de l’entreprise intervient à un moment où les Bourses tentent de diversifier leurs activités au-delà des parquets et des contrats à terme. Dans le cadre de cette évolution, les opérateurs investissent massivement dans les données, les logiciels et les nouveaux produits tels que les marchés prédictifs à l’échelle du secteur. M. Duffy a débuté sa carrière en 1980 au CME — alors connu sous le nom de « Merc » et considéré comme la plus petite et la plus récente des deux grandes Bourses de contrats à terme de Chicago — en tant que trader dans la salle des marchés du porc, où il rédigeait des ordres d’achat et de vente sur papier et concluait les transactions de ses propres mains. Depuis cette époque, le CME et ses concurrents ont connu une transformation majeure, les transactions en salle des marchés ayant été largement remplacées par le trading électronique. «Depuis mes premiers pas sur le parquet dans les années 1980, je suis convaincu que des marchés solides, transparents et réglementés constituent un puissant moteur de progrès pour les économies, les entreprises et les particuliers», a déclaré M. Duffy dans un communiqué mercredi. M. Duffy cédera le poste de directeur général à Mme Fitzpatrick le 1er mars et assumera désormais les fonctions de président exécutif. Connu pour sa voix rauque caractéristique et son franc-parler, M. Duffy a guidé le CME à travers la crise financière mondiale et a mené à bien la première grande fusion du secteur avec son rival local, le Chicago Board of Trade, en 2007. Un an plus tard, le CME a orchestré le rachat du New York Mercantile Exchange. Les actions de CME, dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à environ 90 milliards de dollars, se négociaient en baisse de près de 5% mercredi à l’annonce du départ de M. Duffy.

MENACES DE DISRUPTION Cette transition à la tête de l’entreprise intervient alors que le secteur traditionnel des produits dérivés est confronté à l’émergence des contrats à terme perpétuels, communément appelés « perps », et à l’explosion des marchés de prédiction. “Les actions (de CME) sont sous pression ce matin”, a déclaré mercredi Patrick Moley, analyste chez Piper Sandler, dans une note. “C’est une évidence: le moment choisi pour cette transition à la tête de l’entreprise n’est pas idéal, compte tenu du contexte actuel où les contrats à terme perpétuels pèsent sur les actions des Bourses, mais nous ne pensons absolument pas que ces deux éléments soient liés de quelque manière que ce soit.” M. Moley a ajouté qu’il ne pensait pas que les “perps” constituaient une menace pour l’activité de CME, presque exclusivement commerciale et institutionnelle. Lors d’une conférence du secteur qui s’est tenue début juin, M. Duffy avait averti que les régulateurs américains créaient un risque systémique en donnant leur feu vert à la négociation des contrats à terme perpétuels et avait critiqué le processus de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) pour l’approbation de ces nouveaux produits.

“(Les "perps") constituent-ils une structure de marché saine pour la participation des particuliers? Je dirais absolument pas. C’est irresponsable, à mon sens”, a déclaré M. Duffy à Reuters lors d’une interview le 4 juin. Cependant, le CME a fait des progrès pour s’implanter sur le marché des prédictions , en s’associant l’année dernière à la société de paris sportifs FanDuel pour lancer une plateforme de marchés de prédictions dans plusieurs États.

Mme Fitzpatrick a été nommée présidente et directrice financière en 2024, après avoir occupé le poste de directrice financière depuis 2023 et celui de directrice financière adjointe depuis 2022. Collaboratrice de longue date, elle a rejoint le CME en 2006 et a occupé une série de postes de direction dans les domaines de la finance et de la gestion. Elle rejoindra également le conseil d’administration de la société lorsqu’elle prendra ses fonctions de directrice générale, a indiqué le CME, ajoutant qu’il allait lancer une recherche de candidats potentiels pour succéder à Mme Fitzpatrick au poste de directrice financière.

Mme Fitzpatrick devient l’une des rares femmes à diriger une grande entreprise de Wall Street, aux côtés de Jane Fraser de Citi C.N et d’Adena Friedman du Nasdaq NDAQ.O .

LA FIN D’UNE ÉPOQUE La décision de M. Duffy de passer le relais marque la fin d’une époque au sein de la Bourse qu’il a contribué à transformer au cours des trois dernières décennies, la faisant passer d’une Bourse à séance en salle à une puissance des marchés électroniques. Il a mené son introduction en Bourse historique, faisant de la CME la première Bourse américaine à entrer en Bourse en 2002. Les actions de la CME ont été multipliées par plusieurs depuis son introduction en Bourse, et la Bourse a enregistré un volume quotidien moyen de 28,1 millions de contrats l’année dernière. M. Duffy, qui a été nommé président en 2002 et a dirigé le CME pendant plus d’un quart de siècle, est largement considéré comme l’une des figures les plus éminentes du secteur boursier. Les analystes de RBC Capital Markets ont également qualifié l’acquisition en 2008 du New York Mercantile Exchange, ainsi que des initiatives plus récentes telles que le partenariat avec Google Cloud en 2021 et la coentreprise avec FanDuel en 2025, de réussites de M. Duffy en tant que dirigeant.

M. Duffy est devenu président exécutif du CME en 2006, a ajouté le titre de président en 2012 et a pris ses fonctions actuelles de président-directeur général en 2016.

Sous sa direction, le CME a consolidé sa position de première place mondiale sur le marché des produits dérivés, ses Bourses de matières premières servant de plaque tournante pour la formation des prix à l’échelle mondiale.

Les producteurs d’énergie, les agriculteurs, les industriels et les investisseurs s’appuient sur ses marchés pour se couvrir contre les risques et faire face à la volatilité de certaines des matières premières les plus importantes au monde. Plusieurs analystes ont qualifié M. Duffy de “légendaire”, tout en précisant que cette décision n’était pas une surprise totale. “Le contrat de travail de M. Duffy en tant que directeur général devait courir jusqu’à la fin de cette année, et compte tenu de l’incertitude entourant sa succession potentielle, il n’est pas tout à fait surprenant pour nous qu’un plan de succession ait été annoncé”, ont déclaré les analystes de Barclays dans une note.