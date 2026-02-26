 Aller au contenu principal
Dubai Aerospace rachète Macquarie AirFinance pour 7 milliards de dollars
information fournie par Reuters 26/02/2026 à 11:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La flotte combinée totalisera 1 029 avions répartis dans 79 pays

L'acquisition permet d'ajouter 37 compagnies aériennes clientes et de s'étendre dans sept nouveaux pays

L'opération devrait être finalisée au second semestre 2026, sous réserve des approbations réglementaires

(Refonte; ajout d'un contexte et de citations d'analystes dans les paragraphes 3-5) par Roshan Thomas et Hadeel Al Sayegh

Dubai Aerospace Enterprise a déclaré jeudi qu'elle allait acheter la société de leasing d'avions Macquarie AirFinance pour une valeur d'entreprise d'environ 7 milliards de dollars, créant ainsi une flotte combinée de 1 029 avions et l'un des plus grands loueurs au monde.

La vente, qui fait suite à un processus d'appel d'offres , souligne le fort appétit des investisseurs pour les actifs aéronautiques, alors que Boeing BA.N et Airbus AIR.PA s'efforcent d'augmenter leur production pour répondre à la demande des compagnies aériennes.

Le marché mondial du leasing d'avions est dominé par AerCap Holdings N.V. AER.N et SMBC Aviation Capital, tous deux basés en Irlande.

L'accord avec Macquarie AirFinance permettrait à DAE de se hisser dans le peloton de tête, selon les analystes.

"(It)... accélère le passage de Dubai Aerospace Enterprise à l'avant-garde de la location d'avions au niveau mondial", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade, ajoutant que l'accord diversifie également la base de clients du bailleur appartenant à l'État de Dubaï et augmente l'exposition aux avions plus récents, même si les contraintes d'approvisionnement chez les principaux fabricants persistent.

La flotte combinée desservira 191 compagnies aériennes dans 79 pays, les avions à fuselage étroit représentant environ 70 % du portefeuille, a déclaré DAE.

L'acquisition, qui ajoute 37 compagnies aériennes clientes, y compris des transporteurs dans sept pays où DAE n'est pas présente, sera financée par une combinaison de dettes et de capitaux propres.

Firoz Tarapore, directeur général de DAE, a déclaré que l'opération créerait une entreprise "plus grande, plus forte, plus diversifiée et bien capitalisée", ajoutant que l'échelle de l'entité combinée permettrait d'obtenir des prix plus compétitifs et une offre plus large à la clientèle.

DAE appartient à l'Investment Corporation of Dubai, le principal organe d'investissement du gouvernement de l'émirat. La société a acquis en 2017 AWAS, basé à Dublin, le dixième plus grand loueur d'avions au monde.

Macquarie AirFinance appartient au fournisseur australien de services d'investissement diversifiés Macquarie Group MQG.AX .

L'opération a été approuvée par le conseil d'administration de DAE et est soumise aux approbations réglementaires, a indiqué DAE dans un communiqué.

Elle devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

