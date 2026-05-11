Dua Lipa réclame 15 millions de dollars à Samsung pour avoir utilisé son image afin de promouvoir la vente de téléviseurs

La pop star britannique Dua Lipa a intenté un procès contre Samsung Electronics 005930.KS afin d'obtenir au moins 15 millions de dollars de dommages et intérêts, le géant sud-coréen de la technologie étant accusé d'avoir utilisé son image sans autorisation pour commercialiser ses téléviseurs.

Selon la plainte, Samsung a utilisé une image protégée par le droit d'auteur de la chanteuse pour illustrer le devant des cartons contenant des téléviseurs destinés à la vente au détail, permettant à l'entreprise de tirer profit de ce qui semblait être le soutien de l'artiste au produit.

L'image qui aurait été utilisée sur les cartons de téléviseurs est intitulée "Dua Lipa - Backstage at Austin City Limits, 2024", or Dua Lipa en détient tous les droits, titres et intérêts, selon la plainte déposée vendredi devant le tribunal fédéral de Californie.

Un porte-parole de Samsung Electronics a refusé de commenter, affirmant qu'il ne pouvait pas s'exprimer sur un litige en cours, tandis que les avocats de Dua Lipa n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires sur l'affaire.

Outre la violation du droit d'auteur et de la marque déposée, Dua Lipa a accusé Samsung Electronics d'avoir enfreint ses droits à l'image.

Les avocats de Dua Lipa ont joint à leur dossier des captures d'écran de publications et de commentaires sur les réseaux sociaux, affirmant que l'image de la pop star sur le devant des boîtes incitait les clients potentiels à acheter le produit. L'une de ces captures d'écran montre un fan commentant qu'il achèterait le téléviseur "simplement parce que Dua est dessus".

L'interprète de la chanson "Levitating" a pris connaissance de la violation présumée en juin de l'année dernière et a exigé que Samsung cesse d'utiliser son image, ce que le fabricant d'électronique a refusé à plusieurs reprises de faire, ont déclaré les avocats de Dua Lipa.

L'utilisation présumée non autorisée de l'image de Dua Lipa par Samsung a "causé et continue de causer une dilution" de "l'identité de marque et de la réputation commerciale" de la chanteuse "en laissant croire à tort au public des consommateurs qu'elle approuve et soutient" les produits en question, ont-ils ajouté.

(Rédigé par Rhea Rose Abraham et Akanksha Khushi à Bangalore; avec la contribution de Hyunjoo Jin; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)