Dua Lipa est poursuivie en justice pour avoir copié "Levitating"

Dua Lipa a obtenu jeudi le rejet d'une plainte à Manhattan accusant la pop star britannique d'avoir copié son méga-succès de 2021 "Levitating" sur une chanson disco de 1979.

La juge Katherine Polk Failla a déclaré que L. Russell Brown et Sandy Linzer n'avaient pas réussi à démontrer une "similarité substantielle" entre "Levitating" et leur chanson "Wiggle and Giggle All Night", bien que certains auditeurs aient pu entendre des similitudes.

Les plaignants ont allégué que "Levitating" avait copié sa "mélodie caractéristique" de "Wiggle" et d'une autre chanson pour laquelle ils détenaient un droit d'auteur.

Mais le juge a estimé que cette mélodie n'était pas protégeable, compte tenu de la décision rendue en novembre par une cour d'appel fédérale (), selon laquelle la chanson "Thinking Out Loud" d'Ed Sheeran (2014) ne copiait pas illégalement le classique "Let's Get It On" de Marvin Gaye

M. Failla a également estimé que plusieurs autres similitudes présumées entre "Levitating" et "Wiggle" étaient courantes, puisqu'elles apparaissent dans les opéras de Mozart et de Rossini, les opérettes de Gilbert et Sullivan et la chanson "Stayin' Alive" des Bee Gees.

un style musical, défini par les plaignants comme de la "pop avec une touche disco", et une fonction musicale, définie par les plaignants comme incluant le "divertissement et la danse", ne peuvent en aucun cas être protégés", a écrit Mme Failla.

Une décision contraire, a-t-elle ajouté, "empêcherait complètement le développement futur de la musique dans ce genre ou dans ce but"

Jason Brown, l'avocat des plaignants, a déclaré qu'ils prévoyaient de faire appel.

"Cette affaire a toujours eu pour but de défendre la valeur durable de l'écriture de chansons originales", a déclaré Jason Brown, qui est le neveu de L. Russell Brown, dans un courriel.

Les avocats de Lipa, de son label Warner Records et des autres défendeurs n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Ils ont qualifié d'invraisemblable le fait que Lipa, 29 ans, ait entendu "Wiggle" avant d'écrire "Levitating", et ont déclaré que les plaignants ne pouvaient pas "monopoliser l'un des éléments les plus courants et les plus rudimentaires de la musique: l'utilisation d'une gamme mineure"

Les autres chansons de Brown comprennent "Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree" et "Knock Three Times" de Tony Orlando et Dawn, tandis que les chansons de Linzer comprennent "Let's Hang On!" et "Working My Way Back To You" des Four Seasons

"Levitating", tirée de l'album de Lipa "Future Nostalgia", a été la chanson numéro 1 du classement de fin d'année 2021 du Billboard.

L'affaire est Larball Publishing Co. et al v Lipa et al, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-01872.