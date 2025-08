Effondrement d'une mine au Chili: les cinq mineurs retrouvés morts

Un ouvrier de la mine d'El Teniente, le 1er août 2025 ( AFP / Raul BRAVO )

Les cinq mineurs pris au piège par un effondrement jeudi dans la plus grande mine de cuivre souterraine du monde, dans le sud du Chili, ont tous été retrouvés morts, a annoncé dimanche le parquet après la découverte du dernier corps.

Tous les corps ont été retrouvés au même endroit, là où s'est produit l'effondrement causé par un "événement sismique", dont l'origine, naturelle ou liée aux forages, est en cours d'investigation.

"Aujourd'hui, nous avons enfin retrouvé (mort) le dernier des travailleurs qui était porté disparu", a déclaré à la presse le procureur régional de la région de O'Higgins, Aquiles Cubillos, en annonçant la fin des opérations de secours.

Située près de Rancagua, une localité de cette région, El Teniente est avec ses 4.500 km de galeries le plus grand gisement de cuivre souterrain de la planète, propriété de l'entreprise publique chilienne Codelco.

"A partir d'aujourd'hui commence une étape clé, l'enquête", a déclaré le président du conseil d'administration de Codelco, Máximo Pacheco, lors d'une conférence de presse, promettant de faire "tout ce qui est nécessaire pour éclaircir chaque détail de cette tragédie".

"Nous sommes les premiers intéressés à connaître rapidement et de manière fiable ce qui s'est passé", a-t-il ajouté.

Il s'agit d'un des accidents les plus tragiques survenus dans la mine El Teniente au cours des trois dernières décennies.

Sur ordre du gouvernement, la mine est à l'arrêt depuis vendredi pour faciliter les recherches. Aucune date n'a été fixée pour la reprise de la production.

Le président Gabril Boric s'est rendu dimanche sur les lieux à Rancagua, à 100 km au sud de Santiago. Après la confirmation de la mort des mineurs, il a décrété trois jours de deuil national.

- Eclaircir les faits -

Le prédident chilien Gabriel Boric à Rancagua, le 3 août 2025. ( Chilean Presidency / Handout )

"Aujourd'hui nous sommes en train de clôturer une étape, la première, la plus douloureuse et la plus profondément ressentie, et une autre étape commence, celle d'éclaircir les faits, comprendre ce qui s'est passé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse.

Codelco, propriétaire du gisement El Teniente, emploie 4.000 personnes directement et fait travailler 15.000 autres par l'intermédiaire d'entreprises sous-traitantes.

Les activités de la mine sont paralysées depuis vendredi à la suite d'une décision du ministère des Mines. La ministre, Aurora Williams, a précisé qu'aucune date n'avait été fixée pour leur reprise.

"Nous souhaitons que cela se fasse le plus rapidement possible, sans toutefois nuire à la rigueur (des enquêtes)", a-t-elle déclaré à la presse.

L'activité peut reprendre "totalement ou partiellement", a-t-elle ajouté.

L'an dernier, El Teniente a produit 356.000 tonnes de minerai de cuivre, soit 6,7% de la production du Chili, premier producteur mondial avec 5,3 millions de tonnes annuelles.

L'industrie minière du Chili est considérée comme l'une des plus sûres au monde. En 2024, le taux de mortalité était de 0,02%, selon le Service national de géologie et de mines.