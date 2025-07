Du vert sans excès en Europe

(AOF) - Les indices européens sont dans le vert, mais sans excès d’optimisme. L’accord commercial entre l’Union européenne et les États-Unis prévoit une hausse des taxes douanières de 15 % sur les produits européens importés outre-Atlantique. Les investisseurs saluent principalement la diminution de l’incertitude liée aux négociations commerciales, et ils vont pouvoir se focaliser pleinement sur les publications d’entreprises dont le rythme va considérablement augmenter dès mardi. En attendant, le CAC 40 progresse de 0,61 %, à 7 882 points, et l’EuroStoxx 50 gagne 0,83 %, à 5 397 points.

À Paris, Forvia (+ 11,24 %, à 11,43 euros) est en tête du SBF 120 depuis l'ouverture et le titre poursuit sur sa lancée. Cette envolée est due à la fois à la signature d'un accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, mais aussi à la publication semestrielle du groupe. Ce week-end, Bruxelles et Washington se sont enfin mis d'accord après des mois de négociations et ont signé un accord prévoyant une hausse de 15 % des droits de douane sur les produits européens importés aux États-Unis.

LVMH (+0,52 %, à 491,25 euros) a entamé des discussions pour vendre sa marque Marc Jacobs selon des informations relayées par le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Cette potentielle transaction pourrait atteindre un milliard de dollars (850 millions d'euros). Le quotidien économique américain précise que le groupe de luxe négocierait avec plusieurs acheteurs potentiels, notamment les groupes américains Authentic, propriétaire de Reebok, et WHP Global, propriétaire de la marque de mode Vera Wang.

En Europe, Heineken (-5,28% à 73,54 euros) occupe la dernière place au sein de l'indice AEX 25 d'Amsterdam à la suite de la publication de ses résultats du premier semestre 2025. Le brasseur néerlandais a enregistré une croissance organique de 7,4% du bénéfice d'exploitation à 2,02 milliards d'euros, ainsi qu'une augmentation de 26 points de base de sa marge d'exploitation. " Nos marchés africains ont été les moteurs de la croissance du bénéfice d'exploitation, grâce à des portefeuilles solides et à une base de coûts transformée ", explique t-il. Cette croissance est supérieure au consensus de +2,9%, relève UBS.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aucun indicateur macro-économique d'importance n'est programmée aujourd'hui.

Les produits "made in Europe" seront soumis à 15% de droits de douane, dont le secteur automobile, taxé jusqu'à présent à 25%. Bruxelles a obtenu des exemptions de Washington pour les avions, certains produits chimiques et les produits agricoles, détaille MUFG. Les droits de douane sur l'acier et l'aluminium restent fixés à 50 %, mais un plan visant à passer à un système de quotas est en cours d'élaboration.

Sur le marché des devises, l'euro recule face au billet vert (-0,73 %), il se négocie à 1,1663 dollar.