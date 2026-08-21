Du vert sans conviction en Europe

Après 1h30 de cotations, les grandes places européennes s'affichent en territoire positif mais sans excès. Les investisseurs continuent de surveiller l'évolution des rendements obligataires, après la promesse de Scott Bessent, le secrétaire au Trésor des Etats-Unis, d'efforts sur la consolidation budgétaire.

Le rebond des indices est donc essentiellement technique dans ce contexte de méfiance. A Paris, le CAC 40 avance de 0,21%, à 8 471 points, et pourrait mettre fin à une série de huit replis consécutifs, série inédite depuis novembre 2017.

Sur les autres places européennes, c'est également la prudence qui domine. A Francfort, le DAX 40 gagne 0,34%, et à Londres, le FSE 100 s'apprécie de 0,24%.

Au niveau du conflit au Moyen-Orient, pas grand-chose de neuf et les cours du pétrole sont toujours orientés à la hausse face à l'absence d'avancées. A New York, le WTI gagne 0,74%, à 86,77 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord avance de 0,27%, à 93,40 dollars.

Les investisseurs ont déjà pris connaissance de plusieurs données sur l'activité dans le secteur privé en Europe.

En France, selon des données préliminaires de l'Insee, l'indice PMI Composite s'est dégradée en août en passant de 49,4 à 48,8 points, contre des attentes à 49,5 points. Il est au plus bas depuis deux mois.

En Allemagne, l'indice PMI Composite de S&P Global, qui mesure le niveau de l'activité dans le secteur privé, a fait un peu moins bien que prévu selon des données préliminaires. Il est descendu à 51 points en août, sur un plus bas de deux mois, alors que les analystes tablaient sur une stabilité à 51,3 points.

Et pour l'ensemble de la zone euro, cet indicateur s'est amélioré. L'indice PMI Composite est passé de 52 à 52,1 points, alors qu'un repli était redouté à 51,7 points. A 52,1 points, il est sur un niveau inédit depuis 9 mois.

Cet après-midi aux Etats-Unis, les investisseurs prendront connaissance de ces mêmes statistiques sur l'activité dans le secteur privé.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert et se négocie contre 1,1689 dollar.

Dans l'actualité des valeurs, au sein du CAC 40, STMicroelectronics se distingue avec un gain de 1,17%, ou encore Stellantis qui gagne 1,78%.

En revanche, dans le rouge, Capgemini cède 1,12%. Pourtant Jefferies a relevé sa cible de cours de 95 à 110 euros sur le spécialiste des services numériques, en maintenant sa recommandation à conserver. De son côté, Renault trébuche de 1,11%, victime de la dégradation de Barclays désormais à neutre sur l'action avec une cible de cours inchangée à 31,50 euros.

En Europe, Bavarian Nordic s'adjuge 8,54%. Jefferies a confirmé son avis à acheter, assorti d'un objectif de cours de 280 couronnes, soit un potentiel de hausse de 46%.

En Italie, Monte dei Paschi ( 0,63%) propose 34 milliards d'euros en actions pour l'acquisition de Banco BPM (-0,72%) et Banca Generali (-2,79%).