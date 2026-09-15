Du rouge pour Ottobock, malgré l'optimisme de Jefferies

Ottobock s'affiche en net repli à la Bourse de Francfort (-3,07%, à 53,60 euros), malgré une note de Jefferies qui indique que les perspectives pour le second semestre renforcent la thèse d'investissement.

La banque d'investissement américaine détaille que les résultats du deuxième semestre publiés le 13 août dernier ont été solides, avec notamment une croissance organique du coeur de métier de 8% et une marge d'Ebitda ajusté, toujours pour le coeur de métier, à 27,9%.

En outre, le spécialiste des produits et services de technologie médicale (prothétique, neuro-orthétique et exosquelettes) a profité de sa publication pour relever dans le haut de sa fourchette ses prévisions de l'exercice 2026.

Partant, Jefferies a ajusté à la hausse sa prévision de croissance organique du chiffre d'affaires du coeur de métier à 7% et la marge d'Ebitda à 27,1%. Les analystes indiquent qu'Ottobock reste très bien positionné pour bénéficier d'une croissance structurelle et des opportunités de consolidation sur le segment B2C.

La recommandation de Jefferies reste à l'achat avec une cible de cours de 83 euros, soit un potentiel de hausse de 50%.