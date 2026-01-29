Du rouge partout à Wall Street avec la chute de Microsoft
Le Dow Jones perd 0,47%, à 48 784 points, le S&P 500 recule de 1,03%, à 6 906 points après avoir brièvement dépassé le seuil des 7 000 points hier, un niveau inédit. Quant au Nasdaq Composite, il est en repli nettement plus marqué et abandonne 1,93%, à 23 397 points.
Les intervenants réagissent donc au cas par cas aux résultats de poids lourds de la cote américaine. Si le Nasdaq Composite affiche un repli aussi marqué c'est principalement à cause de sa dominante technologique et la chute de Microsoft (-11,65%, à 425,68 dollars) pèse lourdement et n'est que partiellement compensée par l'envolée de Meta ( 7,71%, à 720,30 dollars). Le premier pèse près de 3 200 milliards de dollars en bourse, tandis que le second est " beaucoup " plus petit avec 1 800 milliards de dollars.
Le titre de la société fondée par Bill Gates est sanctionné malgré des bénéfices supérieurs aux attentes. Les investisseurs ont peu apprécié le ralentissement de l'activité d'Azure, où la croissance dans le cloud est décevante. En outre, ils s'inquiètent également de l'explosion des coûts liés à l'IA.
Meta a également dévoilé des résultats trimestriels meilleurs que prévu, portés notamment par l'intégration de l'IA dans ses algorithmes de recommandation de contenus et de ciblage publicitaire qui a considérablement soutenu l'engagement des utilisateurs et les revenus par annonceur. La firme de Mark Zuckerberg profite également du succès de ses produits physiques comme les lunettes connectées. En résumé, Meta est actuellement considérée comme l'entreprise qui monétise le mieux et le plus rapidement l'IA.
Outre Microsoft et Meta, un troisième membre des 7 Magnifiques a dévoilé ses comptes : Tesla (-3,31%, à 415,80 dollars). La société d'Elon Musk a publié un bénéficie trimestriel supérieur aux estimations, mais son chiffre d'affaires annuel a reculé, une première depuis la création de l'entreprise. Les investisseurs s'inquiètent également de l'annonce de 20 milliards de dollars d'investissement pour 2026 et au-delà.
Parmi les autres grandes sociétés qui ont publié leurs résultats, il y a IBM ( 4,74%), Lockheed Martin ( 5,42%), Caterpillar ( 1,17%) et Honeywell ( 4%).
D'autres publications sont également programmées après bourse ce soir. Il y a aura notamment Apple, Visa, Western Digital...
Une Fed sans surprise
Dans l'actualité, hier soir, la Réserve fédérale américaine n'a pas touché à ses taux, ce qui était très largement anticipé par la communauté financière. Elle devrait d'ailleurs observer un statu quo au moins jusqu'à la fin du mandat de Jerome Powell (15 mai 2026).
Lors de sa conférence de presse, ce dernier a reconnu que l'inflation s'est stabilisée autour de 2,5-2,7%, tout en indiquant que le retour à la cible de 2% restait difficile. Il a également jugé que le marché de l'emploi était remarquablement résilient.
La réaction de Donald Trump n'a pas été très longue à arriver. Sur son réseau social, le président des Etats-Unis a écrit : " Jerome " Too Late " Powell a une nouvelle fois refusé de baisser les taux d'intérêt, alors qu'il n'a absolument aucune raison de les maintenir à un niveau aussi élevé. Il porte préjudice à notre pays et à sa sécurité nationale. Nous devrions avoir des taux nettement plus bas aujourd'hui, d'autant que même cet idiot reconnaît désormais que l'inflation n'est plus un problème ni une menace ".
En ce qui concerne la macro-économie, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage se sont élevées à 209 000 unités, soit 1 000 de moins qu'une semaine auparavant. Toutefois, les analystes tablaient sur un repli plus marqué à 205 000.
Parallèlement, le déficit de la balance commerciale américaine s'est creusé plus que prévu. Il s'est installé à 56,8 milliards de dollars, contre 29,2 précédemment, et une prévision à 40,5 milliards de dollars.
Enfin, les commandes à l'industrie ont bondi de 2,7% en novembre, alors qu'une hausse de seulement 1,6% était espérée.
Sur le marché des devises, le dollar remonte ( 0,48%) face au billet vert et se négocie à 0,8390 euro.
Le bitcoin cède du terrain (-1,45%) et s'échange à 87 885,70 dollars.
Enfin, le prix du baril de pétrole WTI est en nette hausse ( 2,48%), à 64,96 dollars, porté par les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran. Les forces navales des Gardiens de la Révolution ont programmé des exercices à munitions réelles dans le détroit d'Ormuz les 1er et 2 février.
