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Du nouveau pour le principal actionnaire d'EssilorLuxottica
information fournie par AOF 02/11/2026 à 17:56

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(Zonebourse.com) - Leonardo Maria Del Vecchio propose de racheter les actions des autres actionnaires de la société familiale Delfin, la holding qui détient notamment 32,36% d'EssilorLuxottica. Le titre du spécialiste des verres ophtalmiques, des montures optiques et solaires a fini sur un gain de 1,41%, à 186,90 euros à la Bourse de Paris.

Dans une lettre publiée dans son média Quotidiano Nazionale, Leonardo Maria Del Vecchio a annoncé l'envoi aux actionnaires de Delfin d'une offre d'achat pour leurs actions, une offre entièrement financée par un important établissement de crédit américain.

Le fils du fondateur de Luxottica explique vouloir débloquer l'impasse sur l'héritage de son père décédé en 2022 et mettre fin aux querelles entre héritiers. L'opération doit aussi permettre de préserver la société de prédateurs étrangers.

Selon le Quotidiano Nazionale, le magnat tchèque Michal Strnad a envoyé, le 20 octobre dernier, une offre d'acquisition pour la holding Delfin.

En guise de conclusion, Leonardo Maria Del Vecchio précise : "mon père a construit quelque chose qui appartient non seulement à notre famille, mais aussi à ceux qui y ont travaillé et à un pays qui s'est reconnu dans cette histoire. Mon travail aujourd'hui n'est pas d'avoir raison : c'est d'aider à la protéger".

Les conséquences pour EssilorLuxottica

Si LMDV parvenait à racheter les parts des autres héritiers, il pourrait prendre le contrôle de Delfin et, indirectement, exercer une influence beaucoup plus importante sur EssilorLuxottica (EL), dont Delfin détient 32,36%.

En clair, une clarification de la gouvernance de Delfin pourrait mettre fin aux querelles entre héritiers, et permettrait une plus grande concentration du pouvoir de décision concernant la participation dans EL. Elle aurait également une influence potentiellement accrue sur les nominations au conseil d'administration et sur les grandes orientations stratégiques du groupe.

Selon des rumeurs parues sur le média italien La Stampa, Citigroup serait disposée à financer l'opération à hauteur de 22 milliards d'euros. Un endettement d'une telle importance pourrait toutefois avoir des conséquences sur le dividende : le nouvel actionnaire de contrôle de Delfin pourrait privilégier des distributions élevées pour rembourser sa dette. Il y a également un risque de cessions d'actions si des titres EssilorLuxottica étaient utilisés comme garanties, et une dégradation des conditions financières pourrait provoquer des ventes forcées. En cas de ventes importantes d'actions, la valorisation boursière d'EssilorLuxottica pourrait être affectée.

A court terme, l'opération présente davantage un enjeu de gouvernance et de structure actionnariale qu'un risque opérationnel pour EssilorLuxottica. Pour les actionnaires, la principale question sera de savoir si Leonardo Maria Del Vecchio pourra financer son offre sans fragiliser Delfin et si l'opération préservera l'intégralité de la participation de 32,36% dans EL.

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ESSILORLUXOTTICA
186,9000 EUR Euronext Paris +1,41%
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