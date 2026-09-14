Du bon et du moins bon pour AstraZeneca

Le groupe pharmaceutique AstraZeneca ( 1,55%, à 11 890 pence) a publié de nouvelles données cliniques concernant deux de ses traitements phares en oncologie, marqués par le manque de réussite de l'étude SERENA-4 dans le cancer du sein et par des résultats positifs à long terme pour Tagrisso dans le cancer du poumon.

L'essai de phase III SERENA-4, évaluant Etcamah (camizestrant) en combinaison avec le palbociclib en première ligne de traitement du cancer du sein avancé ER-positif et HER2-négatif, n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de survie sans progression (PFS) face à l'anastrozole combiné au palbociclib, malgré une amélioration numérique observée.

AstraZeneca a indiqué concentrer ses efforts sur l'indication déjà approuvée aux Etats-Unis, dans l'Union européenne et au Japon (issue de l'essai SERENA-6 pour les patients présentant la mutation ESR1), ainsi que sur le développement du médicament en phase précoce via les essais CAMBRIA-1 et CAMBRIA-2.

Un succès pour le Tagrisso

En parallèle, les résultats exploratoires mis à jour d'un essai de phase III ont confirmé l'efficacité à long terme de Tagrisso (osimertinib) dans le traitement adjuvant du cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) précoce présentant des mutations de l'EGFR. Le risque de décès a diminué de 47% chez les patients aux stades II-IIIA et de 48% sur l'ensemble de la population de l'étude par rapport au placebo. En outre, 74% des patients traités par Tagrisso sont toujours vivants à 8 ans dans la population principale (contre 58% pour le placebo), et 79% sur la population globale (contre 64%).

Ces résultats renforcent le statut de Tagrisso comme standard de traitement adjuvant dans les stades précoces de la maladie.

L'avis de Jefferies

Concernant l'étude SERENA-4, la banque d'investissement américaine avait des attentes faibles, mais considère désormais que la voie est dégagée pour les résultats d'AVANZAR, dans le cancer du poumon, plus tard dans l'année. Jefferies pense que cette étude a des chances raisonnables de démontrer un bénéfice compétitif.

Pour revenir sur l'échec de SERENA-4, les analystes précisent qu'AstraZeneca a insisté sur l'existence d'un bénéfice numérique en matière de survie sans progression dans le bras Camizestrant.

Selon le laboratoire, le Camizestrant pourrait générer plus de 5 milliards de dollars de ventes au pic, même si la majorité de ces revenus proviendrait du traitement du cancer à un stade précoce.

Jefferies a maintenu sa recommandation à l'achat sur le titre AstraZeneca, avec une cible de cours de 17 500 pence.