DTE Energy va céder son activité DTE Vantage pour environ 3 milliards de dollars

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DTE Energy DTE.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de céder son activité non liée aux services publics, DTE Vantage, à des investisseurs institutionnels conseillés par le groupe Global Infrastructure de J.P. Morgan Asset Management, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.