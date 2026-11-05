DTE Energy va céder son activité DTE Vantage pour environ 3 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
DTE Energy DTE.N a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue de céder son activité non liée aux services publics, DTE Vantage, à des investisseurs institutionnels conseillés par le groupe Global Infrastructure de J.P. Morgan Asset Management, pour un montant d'environ 3 milliards de dollars.
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