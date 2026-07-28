DTE Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce aux excellents résultats de sa division de négoce d'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues de la conférence téléphonique aux points 3, 8 et 9) par Sumit Saha

Le groupe d'énergie du Midwest américain DTE Energy DTE.N a dépassé mardi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du deuxième trimestre, les résultats en hausse de son activité de négoce d'énergie ayant contribué à compenser la baisse des résultats de ses activités d'électricité et de gaz.

L'action DTE a progressé de 2 % en début de séance.

La société a également indiqué avoir investi plus de 2,6 milliards de dollars dans ses réseaux d'électricité et de gaz au cours du premier semestre 2026, et prévoit d'investir environ 11 milliards de dollars dans ses réseaux de distribution au cours des cinq prochaines années afin d'améliorer la fiabilité et de réduire les coupures de courant.

Voici quelques détails:

* Le secteur américain des services publics entame l’un de ses plus importants cycles d’investissement depuis des décennies, sous l’impulsion de la croissance de la consommation d’électricité , des préoccupations liées à la fiabilité du réseau et du vieillissement des infrastructures.

* Selon un rapport de PowerLines, les services publics devraient investir 1 400 milliards de dollars dans les infrastructures du réseau au cours des cinq prochaines années.

* DTE a affiché un bénéfice ajusté de 1,32 dollar par action, dépassant ainsi les estimations des analystes qui s’élevaient à 1,17 dollar, selon les données compilées par LSEG.

* Dans son pôle de négoce, le bénéfice d’exploitation trimestriel a progressé de 70,8 %.

* Toutefois, le segment électrique de DTE Energy, son plus important en termes de résultat net, a enregistré un bénéfice de 270 millions de dollars, en baisse de 15 % par rapport à l’année précédente, pénalisé par la hausse des coûts de base tarifaire, des conditions météorologiques défavorables et le calendrier des éléments fiscaux.

* Son segment gazier est passé d’un bénéfice de 6 millions de dollars il y a un an à une perte de 4 millions de dollars.

* DTE prévoit un portefeuille de projets supplémentaires liés aux centres de données représentant 5 à 6 gigawatts, dont environ 2 gigawatts font l’objet de discussions avancées, et vise la conclusion d’un nouvel accord d’ici fin 2026.

* "Nous disposons également d’un portefeuille de projets potentiels de 3 à 4 gigawatts qui pourraient se concrétiser au fil du temps", a déclaré la directrice générale Joi Harris.