DT Midstream obtient une note d'achat alors que Jefferies initie une couverture

3 novembre - ** Le courtier Jefferies commence à couvrir l'opérateur de pipelines DT Midstream DTM.N avec une note d'achat et un objectif de prix de 125 $

** L'objectif de prix représente une hausse de 14,1% par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions sont en hausse de 1,2 % à 110,7 $

** La société de courtage s'attend à ce que l'entreprise croisse à un TCAC d'environ 9 % jusqu'en 2030, grâce à l'expansion dans le Midwest et le Nord-Est, à l'augmentation de la demande de centres de données d'IA et à des acquisitions stratégiques de pipelines

** Elle prévoit une croissance de 585 millions de dollars de son bénéfice d'exploitation jusqu'en 2030, grâce à un plan d'investissement de 3,9 milliards de dollars axé sur l'expansion des pipelines et des installations de collecte

** "Nous considérons également DTM comme un acteur clé dans le Haynesville avec son pipeline LEAP, qui pourrait doubler sa capacité dans les années à venir pour capter la croissance du Haynesville liée à la demande de GNL" - selon le courtier

** 8 sur 16 évaluent le titre à 'acheter' ou plus, 6 à 'conserver' et 2 à 'vendre', l'objectif de prix médian est de 116,50 $ - données compilées par LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 11,1 % depuis le début de l'année