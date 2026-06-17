DSC, soutenue par Ant Group, vise une valorisation de 901 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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La société chinoise DSC Holdings, qui fournit des systèmes d'exploitation aux concessionnaires de voitures d'occasion en Chine, vise une valorisation pouvant atteindre 901 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mercredi ce fournisseur de logiciels destinés aux concessionnaires automobiles.

La société, basée à Jinhua, dans la province du Zhejiang, et mieux connue sous le nom de Dasouche, cherche à lever jusqu’à 54 millions de dollars en proposant 3 millions d’actions de dépôt américaines (ADS) à un prix compris entre 16 et 18 dollars chacune.

Les introductions en bourse chinoises à New York ont été rares au cours de l'année écoulée, après que les mesures tarifaires du président américain Donald Trump ont exacerbé les tensions géopolitiques entre Washington et Pékin.

Pékin a également renforcé la surveillance des entreprises souhaitant réaliser des introductions en bourse à l’étranger ces dernières années, y compris aux États-Unis.

La Commission chinoise de régulation des marchés financiers a donné son feu vert en avril au projet d’introduction en bourse de DSC à New York , marquant ainsi la première autorisation accordée à une demande d’introduction en bourse aux États-Unis depuis quatre mois.

Fondée en 2012 par Junhong Yao, la société DSC fournit des outils de numérisation et des services de transaction aux concessionnaires de voitures d’occasion en Chine, le plus grand marché automobile au monde.

S'appuyant sur des données de la CIC, DSC affirme détenir plus de 90 % de parts de marché dans le domaine des systèmes d'exploitation destinés aux concessionnaires de voitures d'occasion en Chine. Son outil de numérisation phare, DaFengChe, en grande partie gratuit pour les concessionnaires, couvre l'approvisionnement et la gestion des stocks, le marketing, les ventes et l'analyse commerciale.

Parmi les investisseurs de l’entreprise figurent la société de capital-risque 5Y Capital, la société d’investissement Primavera Capital et Ant Group, soutenu par Jack Ma. API (Hong Kong) Investment, détenue à 100 % par Ant Group, devrait acquérir jusqu’à 30 millions de dollars d’actions DSC dans le cadre de cette introduction en bourse.

La Deutsche Bank, CICC, CR Global Markets et ICBC International sont les chefs de file de l’opération. La société sera cotée au Nasdaq sous le symbole "DSC".