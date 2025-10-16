DS Smith choisit ABB pour moderniser et verdir la papeterie de Kemsley
information fournie par Zonebourse 16/10/2025 à 10:45
Ce partenariat s'inscrit dans un investissement de 50 MEUR destiné à accroître l'efficacité, la fiabilité et la durabilité de la production. ABB déploiera son système de contrôle distribué ABB Ability System 800xA ainsi que des moteurs, variateurs, systèmes de sécurité et outils de gestion de la performance des actifs.
La nouvelle ligne d'alimentation en fibres recyclées, opérationnelle en 2026, doit permettre de réduire significativement la consommation d'eau, les émissions de CO? et les déchets, contribuant aux objectifs de zéro mise en décharge et de réduction de 46% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030.
Adrian Clark, responsable électricité et automatisation de DS Smith Kemsley, souligne que 'le choix d'ABB s'est imposé naturellement pour garantir une intégration fluide et durable de nos opérations'.
Valeurs associées
|59,180 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
La Chine devrait annoncer lundi que sa croissance s'est tassée au troisième trimestre, au plus bas depuis un an, selon les prévisions d'un groupe d'économistes interrogés par l'AFP, un nouveau signal préoccupant pour son économie. Le géant asiatique peine à se ... Lire la suite
-
Le produit intérieur brut (PIB) du Venezuela a progressé de 8,7% sur un an troisième trimestre, porté par les ventes de pétrole, a annoncé jeudi la banque centrale (BCV). Ce chiffre est publié alors que le Venezuela souffre d'une inflation galopante et d'une dévaluation ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer