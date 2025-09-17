 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Drone Volt vise désormais un Ebitda positif seulement à partir du second semestre 2025
information fournie par AOF 17/09/2025 à 18:14

(AOF) - Drone Volt enregistre un chiffre d’affaires de 4,2 millions d’euros au premier semestre 2025, en repli de 82%. La marge brute recule de 22% sur cette période, à 1,8 million d'euros. Le taux de marge brute a été multiplié par plus de quatre sur un an, pour atteindre 42%, contre 10% au premier semestre 2024. L'Ebitda est négatif à hauteur de 1,5 million d’euros, contre -1,1 million d’euros au premier semestre 2024. Le groupe enregistre une perte nette à 8 millions d’euros, contre une perte de 3,4 millions d’euros un an avant à la même période.

Alors que le constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées a vendu ce premier semestre près de 39 drones élaborés en interne et s'est appuyé sur une forte demande pour ses activités de service, le contexte commercial devrait rester très favorable au second semestre.

Drone Volt s'attend à signer de nouveaux contrats de R&D et à enregistrer de nouvelles ventes de drones dans les prochaines semaines. Plus largement, le groupe peut désormais s'appuyer sur une dynamique croissante à l'international pour ses produits et services, en particulier en Amérique du Nord.

En s'appuyant sur cette dynamique commerciale favorable et le plein effet de son plan de réduction des coûts, Drone Volt anticipe désormais un Ebitda positif sur le second semestre de l'exercice (par rapport à l'objectif initial d'un Ebitda positif sur l'ensemble de l'exercice 2025 annoncé jusqu'à présent).

