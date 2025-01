Drone Volt : un chiffre d'affaires 2024 en hausse de 36%

Les activités de services et de formation offrent également de très belles perspectives, notamment grâce aux premiers contrats relatifs à des prestations en R&D externalisée.

La société s'appuiera toujours sur la demande rencontrée pour son best-seller, le Hercules 20, et comptera sur le Drone Volt Kobra et sur le Linedrone pour assurer une nouvelle progression des ventes sur l'exercice en cours.

(AOF) - Drone Volt a dévoilé un chiffre d'affaires record sur l'exercice 2024, en croissance de 36% à 32,7 millions d'euros. La marge brute du constructeur de drones civils professionnels et expert en solutions embarquées a grimpé de 10%, à 4 millions d'euros. Le groupe entend s'appuyer sur la mise en œuvre d'un plan de rationalisation des coûts afin de conforter la trajectoire vers un EBITDA positif dès 2025.

