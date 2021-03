DRONE VOLT : Succès d'une formation à distance portant sur le pilotage du HERCULES 10 Spray

Villepinte, le 10 Mars 2021

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, annonce le succès de la formation en e-learning que la société a dispensé à son client au Moyen-Orient dans le cadre de sa commande de 3 drones HERCULES 10 Spray annoncée le 1er Juillet 2020.

En raison des mesures de restrictions de déplacement liées à la crise sanitaire et instaurées par les autorités françaises et saoudiennes, les formations n'ont pas pu être réalisées sur site. DRONE VOLT a donc mis en place un dispositif de e-learning portant sur des formations théoriques et pratiques sur l'utilisation des drones HERCULES 10 Spray livrés au client. Dans ce cadre, la société a accompagné pas à pas son client pendant 2 semaines pour le former au pilotage du drone et pour mener à bien ses missions de pulvérisation.

Le drone HERCULES 10 Spray est conçu pour la pulvérisation précise de produits liquides destinés au traitement des surfaces, de toitures et de façades. Il offre une nouvelle solution de traitement destinée à de nombreuses applications avec des gains économiques et environnementaux importants (pulvérisation au plus près de la zone à traiter pour limiter la consommation de produits) et une grande sécurité d'usage (pulvérisation à distance sans contact avec les produits et sans nécessité de monter sur une nacelle ou un échafaudage).

Ces drones ont ainsi pour vocation de nettoyer des surfaces difficiles d'accès ou des zones dangereuses pour l'homme et sont spécialement adaptés aux conditions de température et de poussière que l'on peut rencontrer dans cette zone géographique. Grâce à sa capacité de charge et son autonomie, un HERCULES 10 spray permet de nettoyer jusqu'à 200m² de surface en 20 minutes.

« Le succès de la mise en place du drone HERCULES 10 Spray se manifeste par sa capacité à se substituer efficacement aux hélicoptères sans mettre en danger le personnel et en requérant moins de ressources d'énergies et de temps. » déclare Marc Courcelle, Directeur Général de DRONE VOLT. « Cette technologie démontre donc la capacité de DRONE VOLT à s'inscrire dans une approche de développement durable qui se trouve aujourd'hui au cœur des préoccupations de notre génération. »

