Drone Volt: signe un contrat significatif de plus de 0,6 ME

(CercleFinance.com) - Drone Volt annonce la signature d'un contrat 'significatif' avec 'un acteur majeur du secteur des lignes électriques en Europe'.



Ce contrat porte sur l'adaptation du drone LINEDRONE par le département R&D de l'entreprise pour répondre à un besoin spécifique, ainsi que sur les services associés.



La conception du drone sur mesure sera facturée, contribuant à transformer la R&D en un centre de profit.



Le contrat, d'un montant supérieur à 0,6 million d'euros sur 12 mois, souligne la complémentarité des pôles de Drone Volt et soutient la croissance de son activité de services, la plus rentable.



Marc Courcelle, Directeur Général, précise que cette opération contribuera à atteindre l'objectif d'un EBITDA positif d'ici 2025.





