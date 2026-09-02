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Drone Volt s'allie à Sol.One pour son système Saboteur UAV
information fournie par Zonebourse 02/09/2026 à 07:16
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Drone Volt annonce la signature d'un accord de coopération et d'investissement avec la société belge Sol.One (Sol1 BV), en vue de développer conjointement le système de drones Saboteur UAV (versions civile et militaire) de Sol.One.

Ce partenariat stratégique comprend une commande ferme d'un montant minimum de 50 MEUR, répartie sur les cinq prochaines années, la commercialisation du système Saboteur UAV en France auprès de clients désignés, ainsi qu'un investissement et une prise de participation croisés entre les deux sociétés.

Sol.One s'engage à commander auprès de Drone Volt des systèmes de propulsion et des composants pour un montant minimum de 10 MEUR par an pendant cinq années consécutives, Drone Volt devenant à ce titre le fournisseur exclusif de ces composants pour le Saboteur UAV.

L'entreprise belge accorde également au constructeur français de drones civils professionnels le droit exclusif de commercialiser les systèmes Saboteur UAV auprès de clients désignés en France, en qualité de revendeur indépendant.

Dans le cadre de cet accord, Sol.One entrera au capital de Drone Volt à hauteur de 2,5 MEUR, sur la base des derniers cours de Bourse précédant la réalisation de la transaction. Par ailleurs, Drone Volt participera à une augmentation de capital de Sol.One dans les semaines à venir, à hauteur de 2,5 MEUR.

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1 commentaire

  • 07:33

    lol encore de la dilution de capital
    Ce qui est beau avec cette société, c’est qu’ils arrivent à faire passer une mauvaise nouvelle pour une bonne

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