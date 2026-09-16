Drone Volt réduit sa perte nette au premier semestre 2026

Drone Volt a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 millions d'euros au premier semestre 2026, en hausse de 15% sur un an, soutenu par la progression de ses activités à forte marge.

Les activités Drone Volt Factory, Services & Academy ont notamment enregistré une croissance de 20%, portées par le dynamisme du "Drone as a Service" (DaaS), la montée en puissance des prestations de surveillance des lignes électriques et la bonne tenue des ventes de drones développés en interne.

La marge brute a progressé de 37%, à 2,4 millions d'euros, représentant désormais 50% du chiffre d'affaires, contre 42% un an plus tôt et 10% au premier semestre 2024.

Cette croissance s'est toutefois accompagnée d'une augmentation des charges d'exploitation, notamment en raison de recrutements destinés à accompagner le développement du groupe et d'efforts commerciaux accrus. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à -3,7 millions d'euros, contre -3 millions un an auparavant.

La perte nette s'est en revanche nettement réduite, à 4,6 millions d'euros contre 8 millions au premier semestre 2025, période qui avait été affectée par une charge exceptionnelle liée à la liquidation de la filiale Aerialtronics.

Drone Volt fait par ailleurs état d'une structure financière solide, avec 20 millions d'euros de fonds propres et un endettement net limité à 0,9 million d'euros à fin juin. Le groupe a levé près de 6,2 millions d'euros depuis le début de l'année afin de financer sa croissance, ses investissements en R&D et d'éventuelles acquisitions ciblées.

Pour le second semestre, Drone Volt table sur le maintien d'une activité dynamique, soutenue notamment par les prestations liées aux lignes électriques et la poursuite de son contrat avec Phoenix Tower International.

Le groupe met également en avant ses perspectives à moyen terme, avec l'accord conclu avec Tonner Drones pour la commercialisation hors d'Europe du système "Drone in a Box" d'Azur Drones et, surtout, la commande de Sol.One, qui représente un montant minimum de 50 millions d'euros sur cinq ans.

Enfin, Drone Volt indique que le processus visant à faire coter ses actions au Nasdaq se poursuit.