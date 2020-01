DRONE VOLT : Nouvelle progression de la marge brute en 2019 // Multiplication par 4,4 en 4 ans

83 drones [1] (+15%) et 26 caméras intelligentes PENSAR (+53%) livrés par DRONE VOLT FACTORY en 2019 ;

[1] (+15%) et 26 caméras intelligentes PENSAR (+53%) livrés par DRONE VOLT FACTORY en 2019 ; Marge brute consolidée à un niveau record (2,5 millions d'euros et 36% du chiffre d'affaires) ;

Amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle ;

Pipeline commercial toujours supérieur à 15 millions d'euros.

Villepinte, le 22 janvier 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente son activité 2019 et ses perspectives commerciales.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Grâce à la progression continue des ventes de solutions issues de la DRONE VOLT FACTORY et d'une gestion maîtrisée de l'activité de ventes de Marques Tiers, nous enregistrons un nouveau record annuel de marge brute en 2019, à 2,5 millions d'euros. En 4 ans, la marge brute générée par notre Groupe a été multipliée par 4 et le taux de marge brute est passé de 16% à 36% du chiffre d'affaires. Ceci témoigne du bienfondé de notre stratégie à l'heure où nos récents succès commerciaux et notre énorme pipeline commercial commencent tout juste à se transformer en chiffre d'affaires. »



2015 2016 2017 2018 2019 Marge brute en keuros 574 1 501 1 981 2 434 2 532 Marge brute en % du chiffre d'affaires 16% 22% 25% 33% 36%







Données non auditées en keuros - Normes IFRS 2018 2019 Variation Chiffre d'affaires dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 2 404 2 796 +16% dont Marques Tiers 5 017 4 307 -14% TOTAL 7 421 7 103 -4% Marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 1 307 1 534 +17% dont Marques Tiers 1 127 992 -12% TOTAL 2 434 2 532 +4% Taux de marge brute dont DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY 55% 55% - dont Marques Tiers 22% 23% +1 point TOTAL 33% 36% +3 points



Nouveau record des livraisons de DRONE VOLT FACTORY

Avec 83 drones HERCULES et ALTURA ZENITH (+15% par rapport à 2018) et 26 caméras intelligentes PENSAR (+53%) fabriqués, livrés et facturés sur l'exercice, DRONE VOLT FACTORY a enregistré un nouveau record d'activité en 2019.

Ce niveau a permis de porter le chiffre d'affaires généré par les activités à forte valeur ajoutée (DRONE VOLT FACTORY, SERVICES & ACADEMY) à 2,8 millions d'euros, en hausse de +16% sur un an malgré un focus commercial sur les contrats de plusieurs centaines de milliers d'euros dont l'impact commercial sera surtout visible à partir de 2020 (cf. paragraphe Perspectives).

Les Marques Tiers ont généré 4,3 millions d'euros de revenus sur l'exercice 2019, portant le chiffre d'affaires consolidé à 7,1 millions d'euros, quasiment stable sur 1 an (-4%).

Progression de 3 points du taux de marge brute

Avec une marge brute de plus de 1,5 million d'euros (+17% par rapport à 2018), la rentabilité des activités à forte valeur ajoutée atteint 55% du chiffre d'affaires, stable sur 1 an.

En ajoutant l'apport des Marques Tiers, soit près de 1,0 million d'euros, la marge brute consolidée du Groupe atteint 2,5 millions d'euros, en progression de +4% sur 1 an. Le taux de marge brute consolidée progresse ainsi à nouveau de 3 points pour atteindre 36% du chiffre d'affaires.

Optimisation des coûts et mise en œuvre de nouveaux financements

En parallèle, DRONE VOLT a poursuit, sur le 2nd semestre 2019, son programme d'optimisation de sa structure de coûts. Ceci devrait permettre d'afficher un Excédent brut d'exploitation (Ebitda) en amélioration par rapport au 1er semestre 2019 (-1,1 million d'euros) et de poursuivre la trajectoire vers l'équilibre.

Afin de financer le déroulement de sa feuille de route, DRONE VOLT a mis en place au cours de l'exercice de nouveaux financements, avec l'objectif premier de limiter le recours au programme d'OCABSA. DRONE VOLT a ainsi procédé à deux émissions d'Obligations remboursables en numéraire et en actions nouvelles et existantes (ORNANE) pour un montant cumulé de 1,6 million d'euros avec l'ambition de rembourser tout ou partie de cette dette en numéraire. DRONE VOLT a également levé 1,7 million début 2020 sous forme d'obligations « sèches » confirmant sa volonté de limiter au maximum le recours aux instruments dilutifs.

Perspectives d'accélération commerciale en 2020

Toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros, DRONE VOLT aborde l'avenir avec un très grand optimisme. Le Groupe enregistre notamment une montée en puissance régulière de la taille unitaire de ses contrats et a remporté des succès commerciaux emblématiques, à l'image du contrat avec RTE, qui devraient contribuer à une accélération de la croissance en 2020.



Prochain communiqué : résultats annuels 2019, le 18 mars 2020



[1] A fin septembre 2019, DRONE VOLT FACTORY avait facturé 63 drones et non 86 comme indiqué par erreur dans le communiqué de presse du 14 octobre 2019