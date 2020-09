DRONE VOLT : Nouvelle amélioration des résultats semestriels et renforcement du bilan durant la crise sanitaire

Amélioration de 8% de l'EBE malgré une activité ralentie puis arrêtée durant près de la moitié du semestre par la crise sanitaire ;

Stabilisation du résultat net ;

Augmentation de 81% de la trésorerie brute ;

Réduction de 61% de l'endettement financier net ;

Rebond confirmé de l'activité commerciale dès le 3 ème trimestre ;

Pipeline commercial toujours supérieur à 15 millions d'euros et forte perspective de revenus de licences grâce au projet d'accord avec AQUILINE DRONES.

Villepinte, le 16 septembre 2020

DRONE VOLT, expert en intelligence artificielle embarquée et constructeur de drones civils professionnels, présente ses résultats non audités du 1er semestre 2020.

Olivier Gualdoni, PDG de DRONE VOLT, déclare : « Je suis fier de pouvoir annoncer une nouvelle amélioration, même modeste, de nos résultats malgré la crise sans précédent que nous traversons. Ceci démontre que le travail engagé depuis plusieurs mois continue à porter ses fruits. Surtout, nous présentons aujourd'hui une structure financière beaucoup plus solide et des perspectives commerciales toujours aussi favorables. Le seul accord en cours de finalisation avec la société AQUILINE DRONES nous offrirait d'énormes perspectives de revenus de licences dès 2021 et pourrait totalement changer l'envergure de notre Groupe. DRONE VOLT devrait ainsi largement bénéficier de l'essor du marché des drones civils professionnels et de l'intelligence artificielle embarquée. »

Données non auditées en keuros - Normes IFRS S1 2019 S1 2020 Variation Chiffre d'affaires 3 524 1 962 -44% Marge brute 1 260 565 -55% Charges d'exploitation (hors DAP) 2 341 1 561 (780) Excédent Brut d'Exploitation -1 081 -996 +85 Résultat Opérationnel Courant -1 801 -1 605 +196 Autres produits et charges opérationnels 195 14 (181) Résultat Opérationnel -1 606 -1 591 +15 Coût de l'endettement financier -84 -162 (78) Autres produits et charges financiers -283 -69 +214 Charges d'impôt 534 460 (74) Résultat Net -1 439 -1 362 +77

DRONE VOLT FACTORY à l'arrêt entre mi-mars et mi-mai

L'activité industrielle et commerciale de DRONE VOLT a été totalement arrêtée pendant toute la période de confinement afin d'assurer la sécurité des collaborateurs. Cet arrêt est intervenu après un fort ralentissement au 1er trimestre lié aux difficultés d'approvisionnement en composants électroniques en provenance d'Asie en raison du début de la pandémie.

Le chiffre d'affaires consolidé du 1er semestre 2020 ressort ainsi à 1,962 million d'euros contre 3,524 millions au 1er semestre 2019. La marge brute consolidée ressort à 29% du chiffre d'affaires contre 36% un an plus tôt, en raison de la mise en place d'une activité temporaire de vente de masques de protection (cf. communiqué de presse du 5 mai 2020) ; activité faiblement margée pour participer à l'effort national de lutte contre le Covid-19.

Baisse de 30% des charges d'exploitation

Pour faire face à ce repli d'activité, DRONE VOLT a pu s'appuyer sur les mesures déjà engagées en 2019 de réduction des coûts et par le recours au chômage partiel. Ces décisions ont permis de réduire de 33% le montant des charges d'exploitation, hors dotations nettes aux amortissements et provisions, et d'améliorer l'Excédent brut d'exploitation à -0,996 million d'euros.

Grâce à la baisse des 37% des charges financières (coût de l'endettement financier net et autres charges financières nettes), le résultat net du Groupe est stable à -1,362 million d'euros.

Renforcement significatif de la structure financière

Dans ce contexte, DRONE VOLT a pris plusieurs mesures visant à sécuriser son horizon financier et à se doter des moyens nécessaires pour tirer pleinement profit de la reprise d'activité.

Le Groupe a ainsi :

Réalisé plusieurs augmentations de capital, avec le soutien de ses actionnaires historiques, pour un montant total de 3,7 millions d'euros ;

Remboursé par anticipation de plus de 90% des deux ORNANE émises en 2019 ;

Sollicité et obtenu un Prêt Garanti par l'Etat (PEG) de 500 keuros auprès de son principal partenaire bancaire ;

Renégocié une ligne de financement en fonds propres qui permet désormais, en fonction des besoins de la société, de mobiliser 200 keuros tous les 10 jours.

Au 30 juin 2020, DRONE VOLT affiche ainsi une trésorerie brute en progression de 81% sur 6 mois, à 1,687 million d'euros, et un endettement financier net en recul de 66%, à 1,841 million d'euros. Dans le même temps, les fonds propres sont passés de 8,720 millions à 12,917 millions d'euros.

Depuis la clôture du semestre, DRONE VOLT a encore renforcé cette force de frappe financière par l'émission d'obligations convertibles en actions (OCA), pour un montant de 1,613 million d'euros, et la sécurisation d'une ligne de financement optionnelle de 10,2 millions d'euros.

Rebond d'activité au 3ème trimestre 2020

Après une phase active de reprise de son activité commerciale en juin, DRONE VOLT tire d'ores et déjà les premiers fruits de cette politique de relance avec plusieurs commandes significatives aux Etats-Unis, au Moyen-Orient et en Europe. Cette dynamique devrait permettre d'enregistrer un rebond du chiffre d'affaires dès le 3ème trimestre.

Au-delà, DRONE VOLT, qui n'a enregistré aucune annulation de commandes durant la crise, reste toujours riche d'un pipeline commercial de plus de 15 millions d'euros et optimiste sur sa capacité à tirer profit du potentiel incontestable de ses solutions.

Deux opérations stratégiques majeures signées durant l'été

Surtout, DRONE VOLT a finalisé, au cours des dernières semaines, deux opérations structurantes et fortement créatrices de valeur :

la signature d'une lettre d'intention (LOI) avec la société américaine AQUILINE DRONES, en vue d'accorder un droit de licence pour la production et la vente de drones HERCULES 2 et ALTURA ZENITH avec sa caméra intelligente PENSAR aux Etats-Unis, d'un montant minimum de 0,850 million de dollars pour la première année, avec l'objectif de produire jusqu'à 3 000 drones par mois dès 2021 pour répondre à la très forte demande du marché américain ;

l'acquisition des 49,8% restant du capital de sa filiale néerlandaise AERIALTRONICS, spécialisée dans la conception de drones et en intelligence artificielle, sur une base de valorisation de 5 millions d'euros contre 7 et 10 millions d'euros estimés par des cabinets indépendants.

Prochain communiqué : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020, le 14 octobre 2020

A propos de DRONE VOLT

Créé en 2011, DRONE VOLT est un constructeur aéronautique spécialisé dans les drones civils professionnels et l'intelligence artificielle. DRONE VOLT est implanté en France, au Benelux, au Canada, au Danemark, aux Etats-Unis, en Suisse et en Indonésie. Partenaire global, DRONE VOLT offre à ses clients des solutions métiers « clé en main » incluant différents services et la formation au pilotage de drones.

Le Groupe DRONE VOLT, membre du GICAT, a réalisé un chiffre d'affaires de 7,1 millions d'euros en 2019 (données non auditées).

DRONE VOLT fournit notamment les administrations et les industriels tels que l'Armée Française, le Ministère des Armées, Engie, Total, Bouygues ES, ADP, la Gendarmerie des Transports Aériens (GTA), des Agences gouvernementales internationales...

DRONE VOLT est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

DRONE VOLT est coté sur le marché Euronext Growth à Paris :

Action : Mnémo : ALDRV.PA - Code ISIN : FR0013088606 - Eligible : PEA, PEA-PME

BSA : Mnémo : DRVBS - code ISIN : FR001286054

Plus d'informations sur www.dronevolt.com



