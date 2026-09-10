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Drone Volt met en service son centre Powerline dans l'Oise
information fournie par Zonebourse 10/09/2026 à 08:02
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Drone Volt annonce la mise en service du Drone Volt Powerline Center, son nouveau centre technique et opérationnel dédié aux drones et aux réseaux électriques à très haute tension, implanté au coeur du site UTAC de Mortefontaine (Oise), à seulement 30 minutes de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle.

Le centre permettra ainsi, sur un même site, de poursuivre le développement technologique de l'offre de Drone Volt, de réaliser des essais et des démonstrations, de former et de qualifier des télépilotes et de préparer les opérations effectuées sur le terrain.

"Avec le Drone Volt Powerline Center, nous franchissons une nouvelle étape dans le développement de notre expertise Powerline. Nous réunissons désormais sur un même site technologie, essais, formation, qualification et préparation opérationnelle", commente le directeur général Marc Courcelle.

"Notre ambition est d'en faire un centre de référence international pour les opérations par drone sur les réseaux électriques à haute et très haute tension, ainsi que d'accélérer le déploiement de notre offre Powerline en France comme à l'international", poursuit-il.

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