Drone Volt: le titre plonge, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 17/01/2025 à 17:06









(CercleFinance.com) - Drone Volt cède près de 8% à Paris (et près de 35% en quatre séances) alors que Invest Securities a confirmé sa note 'neutre' sur le titre avec un objectif de cours abaissé de 1,3 à 0,95 euro.



'Alors que la traction commerciale est restée bonne au T4 (31 drones propriétaires livrés, soit 105 en 2024 vs 53 en 2023), la performance T4 est difficilement lisible compte tenu de l'arrêt de l'activité Distribution et du recentrage sur les solutions propriétaires mieux margées', indique l'analyste.



Invest Securities rapporte que le management vise toujours un EBITDA publié positif en 2025 grâce à la traction commerciale et au plan de rationalisation de coûts.



'Le principal problème reste le financement, avec un besoin de financer uncash burnqui va rester important sur 2025-26 (9ME en cumulé). Les opérations annoncées mercredi (AK de 2,6ME et Obligation 12 mois de 2ME) offrent 6 mois supplémentaires pour trouver une solution plus pérenne', conclut le broker.





Valeurs associées DRONE VOLT 0,32 EUR Euronext Paris -4,45%