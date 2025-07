Drone Volt: lancement de la production aux USA information fournie par Cercle Finance • 15/07/2025 à 10:20









(Zonebourse.com) - Drone Volt a annoncé mardi avoir lancé la production aux Etats-Unis du 'Kobra', son drone professionnel compact de nouvelle génération, marquant ainsi une étape clé dans le développement de ses activités en Amérique du Nord.



Dans un communiqué, le constructeur de drones civils professionnels explique que la production sur le sol américain débutera prochainement dans le cadre d'un partenariat établi avec un industriel local qualifié.



Le produit doit lui permettre de répondre à la demande croissante en équipements technologiques destinés à des applications critiques, dont la surveillance de zones sensibles pour la défense, le soutien opérationnel aux services d'urgence et aux pompiers et les missions de maintien de l'ordre.



Drone Volt, qui rappelle considérer les Etats-Unis comme un levier stratégique pour soutenir son développement, veut ainsi offrir un service de proximité à ses clients nord-américains.



Le 'Kobra' doit aussi venir compléter la pénétration sur le marché américain de l'Hercules 20, un drone lourd capable d'embarquer 15 kg de charge utile, 'dont la forte croissance ne se dément pas' à en croire les déclarations du groupe.



Doté d'une architecture embarquée Nvidia, le 'Kobra' affiche une autonomie pouvant atteindre 55 minutes, pour 5 kg de charge utile.



A la Bourse de Paris, l'action Drone Volt s'adjugeait plus de 11% mardi suite à ces annonces, ce qui portait à quelque 157% ses gains depuis le début de l'année.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.