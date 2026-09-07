Drone Volt : l'avis d'AlphaValue après l'augmentation de capital

Le fabricant français de drones avait annoncé vendredi dernier une augmentation de capital d'un montant brut de 2,35 millions d'euros, réalisée auprès d'un nombre limité d'investisseurs et portant sur l'émission de 6 724 178 actions nouvelles assorties d'autant de bons de souscription d'actions (BSA). Le titre avait alors conclu la séance sur un repli de 6,7%.

Selon Drone Volt, l'opération est destinée à financer le cycle d'exploitation, soutenir les activités à forte marge, renforcer la recherche et développement (R&D) et, le cas échéant, réaliser des acquisitions ciblées.

Le règlement-livraison et l'admission des nouveaux titres sur Euronext Growth sont prévus le 8 septembre 2026. Un actionnaire détenant auparavant 1% du capital et ne participant pas à l'opération verrait sa participation ramenée à 0,92%, puis à 0,85% en cas d'exercice de la totalité des BSA.

Ce matin, AlphaValue estime que la réaction négative du cours de Bourse observée vendredi matin semble "excessive" compte tenu de la dilution subie par les actionnaires minoritaires, laquelle reste limitée : le cours théorique ex-droit (TERP) s'établit à 0,397 euro, contre un cours de clôture de 0,406 euro jeudi soir.

"Nous réitérons donc notre avis positif sur le groupe, qui connaît une forte demande à la suite des deux récents partenariats annoncés", souligne Alexandre Desprez, l'analyste en charge du dossier au sein du bureau d'études.

Ce matin, le titre progresse d'environ 0,3%, autour des 0,38 euro.